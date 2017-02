Dewinter désigné tête de liste Vlaams Belang à Anvers

Le député fédéral, figure de proue du Vlaams Belang à Anvers, est tête de liste aux élections communales depuis 1994. Selon le communiqué du parti, il est le "garant d'une campagne claire et radicale".

M. Dewinter affrontera le bourgmestre sortant et président de la N-VA, Bart De Wever, le vice-Premier ministre CD&V, Kris Peeters, et le secrétaire d'État Philippe De Backer (Open Vld). A gauche, les socialistes et les écologistes n'ont pas encore décidé s'ils constituaient une liste commune. Le PTB devrait être emmené par son président, Peter Mertens, déjà conseiller communal.