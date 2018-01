Des photos d'enfants belges apparaissent sur un site pédophile russe

La police fédérale et Child Focus mènent une enquête relative à un site internet russe qui sert de portail d'échange où des pédophiles publient et commentent de nombreuses photos prises sur les réseaux sociaux. Près de 3 millions d'images apparaissent sur la plateforme, dévoilant des photos de vacances d'enfants belges, révèlent les titres Sudpresse et les journaux de Mediahuis mardi.