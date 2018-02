De rares offrandes découvertes dans une sépulture du Néolithique près de Dinant

L'Abri des Autours a été fouillé pour la première fois dans le début des années 90. L'analyse des restes osseux a été réalisée récemment par une équipe dirigée par Quentin Goffette de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique à Bruxelles. L'étude a été publiée dans la revue scientifique Anthropozoologica.

"Les restes de trois adultes et de six enfants ont été découverts dans la sépulture datant du Néolithique", explique M. Goffette. "Dispersés dans la grotte, les archéologues ont trouvé 230 restes d'os d'une faune très diversifiée. Six d'entre eux ont été retravaillés et un a été utilisé comme un petit pendentif. Il s'agit d'une dent d'une biche percée par un petit trou."

Les autres outils comprenaient une aiguille faite à partir de la fibula d'un cochon ou d'un sanglier, des côtes aiguisées, provenant vraisemblablement d'une vache et quelques outils fabriqués à partir des bois d'un cerf élaphe.

"Les autres os (présents dans la sépulture) n'ont pas été travaillés", selon M. Goffette. "Ils ont été amenés par des prédateurs carnivores, qui ont apporté leur proie dans la grotte. Un grand nombre d'entre eux ont été rongés et certains os complètement intacts ont été trouvés, probablement d'animaux qui sont morts dans la grotte au fil des ans."

Les archéologues n'ont pas pu identifier la personne a qui appartenaient ces objets. Les restes osseux humains ont peut-être encore été manipulés durant la période Néolithique.

Le Néolithique est la période la plus récente de la Préhistoire. Elle commence, en Europe, vers 6000 av. J.-C. et prend fin vers 3000 av. J.-C. Sa chronologie varie en fonction des différentes régions du monde.