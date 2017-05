Crédit immobilier: la Wallonie saisit le comité de concertation

Pour éviter tout affaiblissement du secteur financier, la Banque nationale de Belgique (BNB) a publié il y a quelques mois une nouvelle recommandation, qui veut que les banques provisionnent désormais un montant plus élevé pour les crédits hypothécaires à quotité élevée, ceux qui financent plus de 80 % de la valeur du bien immobilier acheté. La coutume et la loi prévoient qu'une mesure de ce type soit traduite en arrêté royal par le conseil des ministres, ce qui n'a, jusqu'à présent, pas été fait, notamment à la suite de la levée de bouclier de l'opposition. "C'est toute une politique wallonne pour encourager l'accès au logement qui est ici menacée", dénonce mercredi le président du parlement wallon André Antoine (cdH), qui exprime également ses critiques dans L'Avenir.

Ce dernier estime ne plus pouvoir tolérer le flou fédéral sur "une matière aussi essentielle, d'autant que des changements de comportements bancaires sont déjà observés sur le terrain" et veut que le sud du pays ait "son mot à dire dans le dossier". Selon André Antoine, l'avertissement de l'Europe qui a motivé la mesure issue de la BNB est d'ailleurs biaisée. "Elle ne tient pas compte de plusieurs spécificités du marché belge", affirme-t-il. (Belga)