Congé maladie dans la police: inquiétantes disparités entre les services

Alors que le congé maladie de tout un groupe de policiers de la zone Bruxelles-Ouest faisait l'actualité ces derniers jours, Le Soir révèle samedi que le taux d'absentéisme pour maladie (hors accidents et hors maternité) parmi les policiers était de 8,06 % en 2016 pour la police fédérale et de 8,17 % pour la locale. Des chiffres issus du service médical de la police et basés sur les données de janvier à novembre (compris).