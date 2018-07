Communales 2018 à Wemmel : "Les francophones ont l'art de se diviser"

La surprise a déjà six ans, survenue au terme de l'inouï thriller politique autour du poste de bourgmestre. Walter Vansteenkiste, tête de la liste W.E.M.M.E.L., ceignait l'écharpe mayorale au nez et à la moustache du bourgmestre francophone sortant, Christian Andries, pourtant champion des voix de préférence et porté par 13 élus sur 25. Théoriquement. Car, dans les faits, son rêve sera brisé par les luttes et dissensions entre " indépendants " et " politiques " de sa liste francophone. Dont cinq élus rallieront les douze de la liste flamande (Open VLD, N-VA, Groen) pour ficeler une majorité confortable de 17 sur 25, laissant l'ex-mayeur Andries ruminer l'atomisation d...