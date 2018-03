Communales 2018: à Ixelles, une campagne en chantier

A Ixelles, la campagne n'est pas encore lancée qu'elle a déjà fait des vagues. Surtout au MR, parti de la bourgmestre, Dominique Dufourny. La conseillère communale Assita Kanko a décidé de ne pas se présenter, et avant cette décision, les libéraux tranchaient le cas d'Alain Destexhe quant à sa présence ou pas sur la liste de la bourgmestre. " L'important, c'est l'unité, et elle est présente au sein de notre liste grâce à de fortes personnalités ", rassure, pourtant, Dominique Dufourny. C'est que le MR revient de loin : Alain Destexhe menaçait de faire une liste de son côté et se voyait déjà bourgmestre, tandis que Dominique Dufourny ne souhaitait pas du député bruxellois pour les élections communales, énervée par l'attitude de " l'électron libre ".

...