Christophe Collignon pour la première fois tête de liste PS à Huy

Au total, ce sont vingt-sept candidats qui ont été présentés aux partisans socialistes hutois. Une liste complète qui compte tout de même seize nouveaux candidats, dont le plus jeune est âgé de 21 ans.

"C'est une liste qui nous permettra d'aller de l'avant. Nous avons réalisé beaucoup de projets et nombreux sont en cours de réalisation. Tout ce qui a été fait, toute la dynamique mise en place n'est pas due au hasard. On a stabilisé la Ville, on l'a fait évoluer. On a créé une dynamique pour aborder la reconversion de la Ville avec des projets ambitieux", a repris le bourgmestre Christophe Collignon lors de son discours de présentation.

Pour la première fois, l'actuel bourgmestre sera tête de liste. C'est en janvier 2016 qu'il avait succédé à Alexis Housiaux au poste de mayeur. Lors de son discours, le bourgmestre est revenu sur les difficultés rencontrées par le passé, notamment à la suite de l'affaire Lizin. "Même si les choses se sont stabilisées, on va avoir une campagne difficile. Mais je crois au bon sens des citoyens. On va aborder l'arrêt du nucléaire en misant sur le patrimoine, le développement touristique, commercial, une politique de proximité."

A l'heure actuelle, le bourgmestre affirme n'avoir aucun accord d'éventuelle coalition, mais confirme qu'aucune entente ne sera possible avec "les partis extrêmes". "Il y a des talents partout et on ne travaillera qu'avec des personnes constructives et qui ont un minimum d'honnêteté intellectuelle."

Adrien Housiaux sur les pas de son paternel

A 36 ans, le fils d'Alexis Housiaux, Adrien, se lance en politique, a-t-on appris lors de la présentation de la liste PS de Huy en vue des élections communales qui se dérouleront au mois d'octobre prochain. Le père se présentera quant à lui à la province.

Le trentenaire, diplômé notamment en sciences politiques, occupera la neuvième place sur la liste socialiste hutoise. Investi depuis 2008 dans l'associatif, il a jusqu'à présent fait preuve de discrétion dans son investissement.

"Je baigne dedans depuis que je suis né. Mon père a fait une belle carrière politique. Certes, je bénéficie d'un a priori positif grâce à lui, mais ça ne me rend pas la tâche plus facile pour autant. Beaucoup de personnes me connaissent alors que ce n'est pas nécessairement mon cas. Je ne commence pas à m'investir dans la Ville maintenant, je suis déjà très actif, mais ceci va me permettre de rencontrer d'avantage de citoyens et de discuter avec eux", a expliqué Adrien Housiaux.

L'instauration d'une démocratie participative fait partie de ses centres d'intérêt. "Je pense que c'est générationnel. J'aimerais vraiment être à la tête de ce mouvement, avoir la chance de le promouvoir. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Je pense que l'homme politique doit s'adapter à son temps, d'autant plus que le niveau communal est celui qui permet d'être au plus proche de ses citoyens et de la réalité de terrain. C'est ce que j'aime chez les socialistes hutois, on n'est pas des gens de bureaux, on est sur le terrain continuellement."

Alexis Housiaux, bourgmestre de la Ville de 2010 à 2016 et actuel conseiller communal après avoir cédé son maïorat à Christophe Collignon, se présentera, quant à lui, aux élections provinciales.