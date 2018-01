Nicolas De Decker Journaliste Opinion

Charles Michel, une certaine idée de la nuance

Deux personnes travaillent au 16, rue de la Loi, à 1000 Bruxelles. Elles ont le même bureau, et puis elles se ressemblent un peu. Les deux ont le crâne lisse et le costume bleu, la lunette ronde et le poil dru, alors parfois les gens qui ne les connaissent pas bien les confondent. Mais les vrais savent que ces messieurs ne sont pas les mêmes. Il suffit de les écouter un peu pour s'en rendre compte.