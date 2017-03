CETA: Charles Michel fait un rapprochement entre Magnette et Le Pen

Dans sa lettre d'information de février, l'AWEX qualifiait le vote du CETA par le Parlement européen le 15 février d'"excellente nouvelle pour nos entreprises exportatrices, en particulier les PME". Ces dernières "vont désormais pouvoir exporter au Canada en franchise de droits de douanes (pour plus de 90% des produits), auront désormais accès aux marchés publics canadiens tant au niveau fédéral que provincial et bénéficieront d'une réduction substantielle des obstacles réglementaires".

Dans l'opposition, la députée Virginie Defrang-Firket (MR) n'a pas manqué l'occasion d'interroger, ce mardi en commission du parlement wallon, le ministre de l'Économie Jean-Claude Marcourt sur ce qu'elle considère comme un paradoxe: menacer le CETA et le promouvoir en même temps. Mais pour le ministre Marcourt (PS), "l'AWEx reste parfaitement dans son rôle lorsqu'elle informe les milieux exportateurs sur les opportunités d'affaires découlant des accords de commerce négociés ou conclus par l'Union européenne".

"Je n'y trouve rien à redire. Et ce d'autant moins que le gouvernement wallon a entre-temps donné son aval pour la signature du traité en question, traité amendé en fonction des avancées âprement négociées par la Wallonie, ce qui ne veut pas dire que nous l'avons ratifié puisque nous sommes toujours en attente d'assurances sur différents points)".

Ch. Michel dénonce le combat isolationniste dans lequel se rejoignent Magnette et Le Pen

Le Premier ministre Charles Michel a rejeté mardi devant un parterre de chefs d'entreprise le projet isolationniste du président américain Donald Trump, y voyant un motif de "rupture du partenariat classique Europe-Etats-Unis".

M. Michel a fait un parallèle avec ce qu'il a vécu dans la négociation du CETA, entre l'Europe et le Canada, lorsque la Région wallonne a bloqué un temps l'accord de libre échange au profit de certaines revendications. Il y voit un combat dans lequel se rejoignent la gauche et l'extrême-droite de Marine Le Pen.

"Il y a un raisonnement idiot selon lequel on devrait se replier sur soi, c'est la thèse portée par la gauche ou par la gauche extrême, par la droite et par la droite extrême, ce sont les deux extrêmes qui se rejoignent pour combattre. De la même façon que c'était la gauche et l'extrême gauche, c'était Marine Le Pen en Europe qui reprochait les initiatives de type accords commerciaux", a-t-il relevé au Cercle Chapel de Waterloo.