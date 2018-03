Au secours, le PS revient

Le score du PS serait reparti à la hausse, en Wallonie, à lire certains sondages. Une évolution certes timide et aléatoire, mais qui repose une question qui semblait résolue : le PS peut-il gagner l' élection communale d'octobre 2018 et dans la foulée l' élection fédérale régionale européenne de mai 2019 ? Ces derniers mois, une certitude a prévalu : le PS est bien trop cabossé pour envisager autre chose qu'une sanction salée de l'électeur. Au mieux il résistera vaille que vaille dans ses bastions rouges liégeois et carolos, sur fond de dégringolade aux quatre coins de Wallonie et à Bruxelles.

PS moribond ?

A l'analyse, le scénario du krach électoral socialiste est loin d'être une certitude.Le PS conserve quelques bonnes cartes dans sa manche, à condition qu'une nouvelle "affaire" politico-financière de vaste ampleur n'éclate pas à la veille des scrutins à venir. Malgré quelques spectaculaires embardées éthiques, le PS reste un parti globalement plus crédible dans l'opinion que la plupart de ses partis frères en Europe.

Depuis la fin des années 1980, le PS a été maintes fois diagnostiqué moribond. Il a affronté des tempêtes potentiellement dévastatrices (l'affaire Agusta-Dassault, la chute du "dieu" Spitaels...). Il a gouverné un quart de siècle en coalition avec des partis de droite, avalant quelques indigestes couleuvres. Comme toute la gauche sur le vieux continent, il a subi "une baisse de régime idéologique" , selon l'expression de Serge Halimi, directeur du Monde diplomatique, s'alignant trop souvent sur le logiciel du social-libéralisme.

PS inoxydable

En toute logique, le PS aurait dû subir quelques mémorables raclées électorales. Ce ne fut jamais le cas. Parfois malmené, contesté par sa base, il n'a jamais sombré. Au pire, il a réussi à limiter les dégâts. Les prévisions les plus catastrophistes ont toujours été démenties.Derniers exemples en date : le PS a brillé lors du précédent scrutin communal de 2012, remportant 32 majorités absolues en voix dans ses fiefs de Liège et du Hainaut. Pas moins de huit des dix plus grandes villes de Wallonie sont dirigées par un bourgmestre socialiste. Lors du scrutin législatif de 2014, à l'issue du gouvernement Di Rupo, au sein duquel le rapport de forces joua rarement en faveur de la gauche, le PS aurait logiquement dû subir un reflux électoral. Au final, ce parti inoxydable est resté le premier en Wallonie et à Bruxelles, ne perdant que trois sièges au parlement fédéral, une broutille pour une formation prétendument usée, voire carbonisée par le pouvoir.

Une fois de plus, lors des prochains scrutins, le PS pourrait sauver les meubles. Un statu quo, ou une légère perte, apparaîtrait quasiment comme une victoire, dans un paysage européen où, sauf au Portugal et en Grande-Bretagne, les partis socialistes et sociaux-démocrates sont partout au plus mal (France, Allemagne, Italie, Pays-Bas...), et parfois carrément à l'agonie (Grèce, France...). Le parti d'Elio Di Rupo dispose d'au moins dix atouts pour gagner des élections à hauts risques.