Attentats de Bruxelles: les victimes dénoncent l'inaction des autorités belges

L'association pour les victimes de terrorisme V-Europe a dénoncé mercredi l'inaction des autorités belges près de deux ans après les attentats islamistes qui ont frappé l'aéroport de Zaventem et la station de métro Maelbeek à Bruxelles. "L'année dernière, lorsque nous avions été reçus par la Commission parlementaire, nous pensions avoir été écoutés et compris. Un an plus tard, nous en sommes malheureusement au même point", a indiqué Philippe Vansteenkiste, qui a perdu sa soeur à l'aéroport.