Accord sur un congé parental plus flexible

Un accord sur une série de projets de loi qui étaient bloqués a été conclu. Vincent Van Quickenborne (Open VLD), président de la Commission Affaires sociales de la Chambre, l'a annoncé avec ses partenaires de la majorité, le MR, la N-VA et le CD&V. Voici les prinipales décisions.

En accord avec son employeur, il sera désormais possible de prendre une demi-journée de congé parental par semaine ou un jour entier sur deux semaines. "Cela permettra aux parents de plus facilement combiner leur travail et leur vie familiale", déclare la députée Nahima Lanjri (CD&V). "Ils pourront donc de manière encore plus flexible aménager leur congé parental à leur propre rythme."

La personne qui prend actuellement un congé parental doit chaque semaine suivre le même régime horaire, mais bientôt, il sera possible de prendre, par exemple, un congé parental à mi-temps en ne travaillant pas une semaine et en travaillant à temps plein la semaine suivante. Le travailleur pourra aussi opter pour un congé parental ou un congé pour assistance médicale par semaine et non plus par mois entier.

La proposition de loi du député Open VLD Egbert Lachaert sur la clause d'écolage (le droit à la formation) pour des métiers en pénurie a aussi été approuvée. A l'heure actuelle, employeurs et employés peuvent déjà conclure une clause d'écolage, de sorte que les employeurs qui investissent dans une formation pour leurs travailleurs ont plus de certitude que ces travailleurs soient engagés dans leur société. Mais cela ne vaut que pour les travailleurs qui gagnent au minimum 33.221 euros par an. "Cette proposition de loi fait disparaitre ce palier de barème pour les formations de métiers en pénurie", explique Lachaert. "De cette manière, nous encourageons de telles formations et nous réduisons l'inéquation entre l'offre et la demande sur le marché du travail."

"Le prix de l'amour"

Les personnes avec un handicap ont droit à une allocation d'intégration. La proposition de David Clarinval (MR) met fin à une "sanction" qui est actuellement infligée aux personnes handicapées qui se mettent en cohabitation. Le revenu de leur partenaire est en effet aujourd'hui comptabilisé dans leurs indemnités, ce qui réduit dans certains cas le montant de leur allocation, le "prix de l'amour" comme on l'appelle parfois. "Plus le revenu du partenaire est élevé, plus l'allocation est réduite", fustige David Clarinval. Sa proposition fait en sorte que le revenu annuel du partenaire qui est exonéré pour le calcul de l'allocation soit augmenté de 22.450 euros à 39.287 euros.

Les parents adoptifs ont actuellement droit à un congé d'adoption moins long que lors d'une naissance classique. Il est de 6 semaines au maximum si l'enfant a moins de 3 ans et de 4 semaines si l'enfant a plus de 3 ans et moins de 8 ans. Il est adapté et sera à l'avenir de 6 semaines pour chaque parent d'adoption ou d'accueil. A l'horizon 2027, ce congé devra être allongé à 17 semaines, comme un congé de maternité lors d'une naissance classique.

Ouvertures dominicales

Le nombre de dimanches durant lesquels les commerçants peuvent faire travailler leur personnel en dehors de la haute saison touristique dans les villes côtières et dans les centres touristiques est actuellement de 13 jours par an. Selon Vincent Van Quickenborne, "c'est absurde": "Les magasins peuvent en principe être ouverts tous les dimanches, mais la loi sur le travail interdit de faire travailler du personnel."

Via une adaptation de la loi sur le travail, il désire lever cette limitation, sans porter toutefois atteinte à la protection des employés. "Aucun employé ne devra travailler tous les dimanches. Au niveau individuel, le repos dominical qui est prescrit avant le changement de loi est garanti."