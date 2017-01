Accord interprofessionnel: les partenaires sociaux ont entamé leur réunion

Les organisations syndicales et patronales, réunies au sein du Groupe des 10, ont entamé mercredi vers 15h une nouvelle réunion de négociation sur l'accord interprofessionnel (AIP) pour les années 2017 et 2018. L'objectif, plus marqué du côté patronal, est d'aboutir "ce soir ou demain".