Plus de 6.000 VW et plus de 3.000 Seat rappelées pour des problèmes de ceinture

Quelque 219.000 VW Polo et 191.000 Seat des modèles Ibiza et Arona seront rappelées au garage pour des problèmes de ceinture, a indiqué un porte-parole de Volkswagen vendredi. En Belgique, plus de 6.000 VW et plus de 3.000 Seat sont concernées, selon l'importateur D'Ieteren.