La voiture reste le premier moyen de transport pour les trajets domicile-travail

"Les travailleurs et les employeurs sont toutefois ouverts aux alternatives", affirme SD Worx. A Bruxelles, les transports en commun constituent l'alternative la plus populaire et représentent 36% des trajets domicile-travail. En Flandre, le vélo reste populaire (14% des trajets domicile-travail).

Selon cette étude, la mise en place d'un budget mobilité pourrait jouer un rôle important dans la promotion des moyens de transport alternatifs. Plus de la moitié (56%) des travailleurs y sont favorables et quelque 10% des entreprises belges l'ont déjà instauré.