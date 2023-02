Une comète verte visible aujourd’hui dans le ciel belge

La comète C/2022 E3 (ZTF), passera aujourd’hui à un peu plus de 42 millions de kilomètres de la Terre, son point le plus proche de la planète bleue en 50.000 ans. La comète provient du nuage de Oort, une immense région de roches spatiales et de mini-planètes.

La comète aura une magnitude de 6, ce qui permettra tout juste de la voir à l’œil nu. Il est toutefois recommandé d’utiliser des jumelles ou un télescope.

La luminosité de la comète a augmenté jusqu’à la fin du mois de janvier et elle s’est également élevée de plus en plus haut au-dessus de notre horizon, c’est pourquoi la ZTF sera facilement visible toute la nuit, indique l’Observatoire de Belgique.