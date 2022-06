Pourquoi la variole du singe ne doit pas atteindre les écureuils

Non, nous ne devons pas craindre que le virus de la variole du singe n’envahisse nos régions. Mais il faut rester vigilant : le virus ne peut pas atteindre le monde de nos rongeurs.

La plupart des gens ne veulent plus entendre parler du coronavirus, mais la pandémie a frappé si fort que la peur des virus est profonde. D’autant plus qu’on rappelle régulièrement que les risques d’attaques virales en provenance du monde animal restent réels, du fait de la mondialisation et de la gestion inconsidérée de notre cadre de vie. En outre, le réchauffement climatique favorisera la propagation des virus à l’homme.

Cette peur peut expliquer la grande méfiance à l’égard du virus de la variole du singe, qui émerge ici et là en Europe et aux États-Unis. Dans notre pays aussi, une poignée de personnes ont été infectées par le virus, qui se manifeste par d’épaisses cloques sur la peau. Dans l’ensemble, ce virus est inoffensif : une personne se rétablit généralement d’elle-même. Le risque de décès est faible.

Néanmoins, l’apparition soudaine du virus en dehors de son habitat « normal » (Afrique de l’Ouest et centrale) suscite une certaine inquiétude parmi les virologues. Chaque virus qui se comporte différemment de ce qui est attendu est suivi avec suspicion. D’autant plus que le virus de la variole du singe est apparenté à « notre » virus de la variole, à l’origine d’un taux de mortalité de plus de 30 % parmi la population humaine. Grâce à de bons vaccins et à des campagnes de vaccination efficaces, il a été éradiqué il y a près d’un demi-siècle.

L’une des conséquences a été l’arrêt des campagnes de vaccination, de sorte que la résistance de la population aux virus de la variole n’a cessé de diminuer – même si la résistance au virus disparu est restée partiellement intacte face au virus actuel. Certains virologues pensent que le virus de la variole du singe pourrait prendre la place du virus éradiqué. D’autant plus que les virus ont la capacité de s’adapter à de nouveaux hôtes. Ce faisant, ils peuvent devenir plus virulents et, le cas échéant, plus meurtriers au fil du temps.

ADN du virus

« Contrairement aux coronavirus, par exemple, le matériel génétique des virus de la variole n’est pas emballé dans l’ARN, mais dans l’ADN », explique Laurens Liesenborghs, médecin à l’Institut de médecine tropicale (ITG). « Les virus à ADN ne peuvent pas se transformer aussi facilement que les virus à ARN, ce qui rend leur adaptation à de nouveaux hôtes moins aisée. Il est néanmoins un peu inquiétant que le virus de la variole du singe ait réussi à passer d’un humain à un autre sans qu’aucun autre animal ne soit impliqué. Cela fait réfléchir. »

Liesenborghs est expert en virus de la variole du singe. Il étudie les foyers de ce virus au Congo. Là-bas, les gens sont généralement infectés après avoir été en contact avec des animaux infectés, qu’ils capturent et consomment. La plupart des personnes infectées vivent dans des villages isolés, où elles ont peu de chances de contaminer d’autres personnes. Mais avec le variant ouest-africain du virus, les choses sont différentes. Celui-ci circule principalement au Nigeria, où les gens voyagent davantage, mais aussi à l’étranger. C’est probablement de là que proviennent les cas de virus de la variole du singe enregistrés dans notre pays. Heureusement, ce variant est plus bénigne que le variant congolais.

« Le virus se propagerait chez nous par un contact cutané direct et intense entre les personnes. C’est nouveau », déclare Liesenborghs. « L’incident illustre l’importance de surveiller et, si possible, de traiter rapidement les épidémies virales, même dans les zones reculées. Nous ne devons donc pas seulement aider les personnes au Congo pour qu’elles souffrent moins des conséquences de ces infections. Nous devons également y travailler en première ligne, pour éviter d’être systématiquement envahis par les nouveautés. La lutte contre les virus doit être menée à l’échelle mondiale. »

Le nom de « variole du singe » n’est d’ailleurs pas très approprié. Le virus a été décrit pour la première fois en 1958 après que des singes en sont tombés malades dans un laboratoire danois. Cependant, on le trouve principalement chez les rongeurs. Les singes en tombent malades tout comme nous, mais d’une manière différente. En 2020, des chercheurs ont annoncé dans Nature Microbiology que le virus circulait dans un groupe de chimpanzés dans une réserve en Côte d’Ivoire. Les animaux souffraient surtout de problèmes respiratoires à cause de l’infection. On ne sait pas si les rongeurs infectés sont affectés par le virus.

« En laboratoire, on trouve les cloques de variole principalement sur la langue et les paupières des rongeurs infectés, mais elles n’ont jamais été observées dans la nature », explique le biologiste Herwig Leirs (Université d’Anvers), spécialiste des rongeurs qui, avec Liesenborghs et d’autres, a mis sur pied un projet de surveillance des virus chez les rongeurs à grande échelle. « Il est bien sûr possible que les animaux sauvages infectés meurent rapidement, de sorte que nous ne les voyons pas. Mais il est clair que le réservoir potentiel de virus de la variole du singe dans la nature peut être important« .

Chiens de prairie infectés

Le virus de la variole du singe a déjà été découvert auprès d’écureuils fouisseurs, de loirs, de rats et de musaraignes d’Afrique. Les scientifiques expliquent comment l’importation de rongeurs africains infectés pour une chaîne américaine d’animaux de compagnie en 2003 a entraîné la contamination de chiens de prairie locaux qui étaient également proposés à la vente – les chiens de prairie sont des parents de type marmotte de nos écureuils. Pas moins de 47 personnes ont été infectées par le virus via leurs chiens de prairie achetés, mais elles ont toutes survécu.

Certains virologues soulignent que nous devons absolument éviter que le virus de la variole du singe ne se transmette aux écureuils et autres rongeurs, ce qui lui permettrait de se propager rapidement sur notre continent. « Je comprends votre inquiétude », dit Leirs, mais il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Bien sûr, nous devons rester vigilants. « Nous avons en Europe des espèces apparentées à celles qui sont les principaux réservoirs du virus en Afrique. Nous ne savons pas non plus dans quelle mesure les animaux de compagnie tels que les hamsters et les cochons d’Inde sont sensibles au virus. Nous devons garder un œil sur ce genre de choses. »

Comment un virus importé de l’homme a-t-il pu s’introduire dans les populations naturelles de rongeurs ? « Nous ne savons pas », admet Leirs. « Nous savons même peu de choses sur la façon dont il se propage d’homme à homme. Peut-il être transmis par la literie ou par les matières fécales ? C’est ainsi qu’il pourrait exceptionnellement atteindre d’autres animaux. Pour le coronavirus, nous avons vu que les humains infectés peuvent transmettre le virus aux visons d’élevage. Si un virus peut passer des rongeurs aux singes et aux humains, nous devons supposer que le chemin inverse est également possible. »

De manière générale, Leirs met en garde contre les dangers de la déforestation extensive et des autres agressions contre notre environnement, qui favorisent le contact entre les humains et les autres animaux. Le remplacement à grande échelle des forêts par des plantations augmente les chances que les virus passent d’autres animaux à l’homme. Surtout s’il n’y a pas d’immunité contre un virus, celui-ci peut se propager rapidement dans le monde humain. Il est donc dans notre intérêt de gérer notre environnement, et celui des autres animaux en particulier, avec plus de soin que ce n’est le cas actuellement.