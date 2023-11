Les chiens sont-ils réellement plus sensibles aux voix féminines?

A en croire une étude hongroise citée par le magazine Plus, les chiens semblent préférer les voix féminines. Les chercheurs suggèrent, en effet, que «le cerveau des animaux réagit davantage lorsqu’il est stimulé par une voix de femme».

Pour l’étude publiée par Communications Biology, les chercheurs ont examiné 19 chiens adultes de races, âges et sexes différents. Les chiens semblaient réagir davantage aux phrases adressées aux bébés, surtout quand elles étaient prononcées par des femmes. «On ne parle pas de la même manière à un enfant – que ce soit l’intonation, le rythme, la fréquence, le timbre de la voix – qu’à un adulte. Chez les femmes, ces différences se manifestent en moyenne un peu plus clairement. Cependant, on ne peut pas en déduire que les chiens écouteraient mieux les femmes que les hommes», expose Joke Monteny, chercheuse spécialisée en comportement canin (Haute Ecole Vives) à Knack.

Pour l’expliquer, les scientifiques avancent plusieurs hypothèses. «On s’adresse souvent aux jeunes chiens de la même manière qu’aux enfants lorsqu’il s’agit de choses agréables, comme manger ou jouer. Lorsqu’on les réprimande, c’est souvent en utilisant une tonalité plus basse et une intonation différente», avance Ineke van Herwijnen (université d’Utrecht). D’où cette différente réceptivité.