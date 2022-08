Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le pendule n’est pas entièrement divinatoire. Il ne prédit pas l’avenir, mais il peut tout de même répondre à nos questions moyennant quelques conditions.

Tout le monde peut s’initier à la radiesthésie, cette discipline des pseudo-sciences qui fait appel à l’utilisation d’un pendule, plus ou moins divinatoire.

Le pendule est-il vraiment divinatoire ?

Par divinatoire, on peut entendre deux choses : prédire le futur et révéler ce qui est caché, ce qu’on ne sait pas (encore). Selon le Alexandre Berg, radiesthésiste, le pendule exerce cette deuxième fonction. « Le pendule n’est pas divinatoire dans le sens où il ne peut pas prédire l’avenir, tout simplement parce qu’il n’existe pas », explique-t-il. Ce qui veut dire qu’on ne peut questionner le pendule que sur ce qui existe : « Cela peut concerner le passé, le présent ou bien un projet. Bien qu’il n’existe pas encore dans la réalité, le projet existe sous forme d’idée, le pendule sera donc en mesure de donner une réponse », ajoute Alexandre Berg.

Dans ce contexte, le pendule est capable de répondre à tout type de question. Elle peut concerner l’achat d’une maison, un choix de carrière, la qualité d’une relation et bien d’autres. Si, par exemple, vous avez perdu vos clés, certains radiesthésistes utilisent des planches au-dessus desquelles oscille le pendule dans une direction ou dans une autre pour indiquer l’endroit où elles se trouveraient.

Pendule divinatoire: répond-il vraiment à vos questions ? © GETTY

Un pendule est une masse de métal suspendue à une chaîne, à du bois ou à d’autres matériaux, que l’on tient entre le pouce et l’index. « Lors de la première utilisation, nous établissons des règles avec notre cerveau à propos du mouvement du pendule. Le « oui » sera un mouvement précis, le « non » en sera un autre. Il n’y a pas de mouvements généraux, c’est propre à chacun », développe Alexandre Berg.

Plus la question est claire et précise, plus la réponse du pendule le sera Alexandre Berg

En principe, les questions posées sont fermées. « Mais cela ne veut pas dire qu’elles doivent être vagues. Plus la question est claire et précise, plus la réponse du pendule le sera », clarifie le radiesthésiste. Une fois la question posée, le pendule adopte le mouvement « oui » ou le mouvement « non ».

Ne vous y trompez pas, ce n’est pas le pendule lui-même qui donne la réponse, mais bien le cerveau. Alexandre Berg explique que « le pendule est un outil qui permet l’amplification de signaux transmis par le cerveau. Notre cerveau est capable de percevoir et d’envoyer des ondes qui passent par la main et que le pendule traduit. » Mais tout cela est inconscient puisque, à moins de demander explicitement un « oui » ou un « non », nous ne connaissons pas à l’avance le mouvement du pendule.

Comment utiliser un pendule divinatoire ? © gettyimages

Le pendule peut-il se tromper ?

D’après Alexandre Berg, si erreur il y a, elle ne vient pas du pendule mais de nous. « Utiliser un pendule, c’est travailler avec l’invisible. Ce n’est pas quelque chose d’évident. Pour y parvenir, il est essentiel de se faire confiance, de se connecter à son ressenti, à son intuition et, pour cela, de mettre son mental – qui renvoie au contrôle – de côté », développe-t-il. Etre dans le mental peut entraîner une réponse du pendule qui soit vague, un mouvement différent du « oui » ou du « non » voire induire carrément la réponse.

Lire aussi | Quatre idées reçues sur l’intuition

Qu’en dit la science ?

« La science a prouvé que le cerveau était capable d’envoyer et de recevoir des ondes ainsi que de décoder des informations. Mais dès qu’il est question de capter une information dans le monde plus subtil, la science décroche », affirme le radiesthésiste. Il n’existe en effet pas de preuve scientifique que les pendules divinatoires sont de bon conseil.

Bien que les radiesthésistes soient persuadés de l’efficacité du pendule, « certaines personnes peuvent devenir dépendantes de leur pendule, le questionner pour tout et rien, en perdre leurs repères et ne plus savoir quoi faire », raconte Alexandre Berg. Raison pour laquelle il faut garder en tête que l’on garde son libre-arbitre lorsque nous utilisons un pendule.