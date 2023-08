Le mystère de nos bouches : y a-t-il un lien entre notre langue et nos mains ?

Notre langue est un organe polyvalent, mais les scientifiques se posent encore de nombreuses questions sur son rôle dans de nombreux aspects de la vie.

L’un des livres les moins souvent cités de Charles Darwin – l’homme à l’origine de la théorie de l’évolution – est L’expression des émotions chez l’homme et les animaux, publié en 1872. Il y démontre une fois de plus qu’il était un observateur doué, doté d’un grand talent de synthèse. L’ouvrage contient des phrases amusantes sur la façon dont nous utilisons notre langue. Lorsque nous régurgitons un morceau de nourriture de mauvais goût, elle sort, écrit Darwin, et de là découle le curieux comportement qui consiste à la tirer aux gens pour manifester des sentiments de « mépris et de haine ». Une autre phrase remarquable est la suivante : « Les enfants qui apprennent à écrire font constamment tournoyer leur langue en même temps que leurs doigts, d’une manière risible ».

La langue est un organe polyvalent. Certaines personnes peuvent atteindre le bout de leur nez avec leur langue ou y creuser un sillon, tandis que d’autres n’y parviennent pas, même avec la meilleure volonté du monde. L’agilité de la langue est essentielle à son fonctionnement. Avez-vous déjà pensé qu’il est miraculeux que nous ne nous la mordions pas constamment en mâchant ? Vous devriez y prêter attention à votre lorsque vous mangez – c’est impressionnant ! Même pour les bébés qui boivent du lait, la langue est déjà essentielle. Les scientifiques la qualifient parfois de « main dans la bouche ».

Même dans notre utilisation du langage, la langue joue un rôle intéressant. On se la mord quand on ne veut pas dire quelque chose, ou on y tient quelque chose « sur le bout » quand on ne trouve pas les mots justes.

Le jeu amoureux

Dans une analyse fascinante de l’évolution de cet organe, le magazine scientifique Science tente de répondre à la question de savoir s’il existe réellement un lien entre l’utilisation de notre langue et de nos mains, comme l’a établi Darwin. L’étude de l’origine de notre langue pose en particulier la question de savoir si elle a commencé par des gestes de la main pour amplifier ou compléter les sons primitifs.

La langue violette d’une girafe peut atteindre près d’un demi-mètre pour arracher les feuilles des arbres

Nous utilisons également notre langue pour faire l’amour. D’autres animaux en ont fait une machine à nettoyer (les chats), un moyen de thermorégulation par la transpiration (les chiens) ou pour produire des cliquetis afin de s’orienter dans l’habitat (les chauves-souris). Les serpents ont une langue « fendue » qui leur permet de capter les stimuli olfactifs et d’en localiser la source. Les caméléons tirent sur leur langue : ils la catapultent à une vitesse de 5 mètres par seconde vers leurs proies, qu’ils attrapent et remontent en un dixième de seconde. La langue violette d’une girafe peut atteindre près d’un demi-mètre pour arracher les feuilles des arbres.

La langue est essentiellement un muscle qui peut changer de forme mais pas de volume. Même étirée d’un demi-mètre, elle conserve le même volume, comme un ballon d’eau que l’on comprime ou que l’on étire. L’article paru dans Science décrit tout d’abord l’évolution de la langue au cours des centaines de millions d’années d’histoire de la vie animale. Le biologiste Sam Van Wassenbergh (UAntwerpen), spécialisé dans la recherche sur les fonctions crâniennes des poissons, des lézards et des oiseaux, a collaboré à l’analyse. Il qualifie la langue de « l’un des plus grands mystères de notre histoire évolutive« . La recherche n’est donc pas aisée. Comme la langue n’est pas conservée dans les fossiles et qu’elle est en grande partie cachée dans la bouche chez les espèces vivantes, les observations directes ne sont pas évidentes. Toutefois, les nouvelles techniques d’imagerie et les modèles informatiques permettent de mieux comprendre son origine et son évolution.

Il y a 400 millions d’années, les premiers vertébrés ont quitté la mer en rampant. Ils y ont trouvé une table richement garnie d’invertébrés, mais sans langue, ils ne pouvaient rien en faire – impossible de faire passer quoi que ce soit dans leur gorge. Curieusement, la question de savoir si les poissons ont une langue fait l’objet d’un débat. Ils possèdent quelque chose de similaire, mais elle est attachée à la partie supérieure de la bouche, et non inférieure, et sa fonction n’est pas claire. Sous l’eau, les animaux n’ont pas besoin de langue pour ingérer de la nourriture : ils aspirent l’eau grâce aux mouvements de leurs branchies et filtrent les particules de nourriture.

Mais au-dessus de l’eau, les techniques d’aspiration et de filtration ne fonctionnent pas. On a longtemps pensé que les premiers animaux terrestres entraînaient leurs proies dans l’eau pour les y manger « à l’ancienne ». Cependant, des recherches récentes, publiées dans Frontiers in Zoology, ont montré que les larves de tritons alpestres, que l’on trouve également chez nous, développent une forme de « prototongue », bien qu’elles vivent constamment sous l’eau jusqu’à ce qu’elles se métamorphosent et prennent la forme terrestre d’un adulte. Ils l’utilisent pour pousser les aliments contre le haut de leur gueule, où ils sont traités par des dents pointues en forme d’aiguille. Une sorte de langue sous-marine est donc possible.

Le triton alpestre (© Getty)

Langue à harpons

Pour se nourrir sur la terre ferme sans véritable langue, une alternative consistait à lever la tête et à laisser la gravité faire son œuvre : la nourriture – la proie – glissait d’elle-même. C’est ce que font encore aujourd’hui les hérons et les cormorans. D’ailleurs, la langue des oiseaux est moins élaborée que celle des mammifères et moins « nécessaire ». Elle n’est pas vraiment un muscle, comme la nôtre, mais une construction d’os et de kératine (la substance qui compose les ongles de nos doigts et de nos orteils).

Chez les oiseaux ayant des habitudes alimentaires particulières, elle peut néanmoins devenir exceptionnelle. Les colibris et d’autres espèces qui se nourrissent de nectar dépendent fortement de leur langue pour leur énergie, qui fonctionne comme une pompe pour propulser le nectar du calice des fleurs dans le corps de l’oiseau, comme le montre une description publiée dans The Journal of Experimental Zoology. La langue d’un colibri peut entrer et sortir de son bec 15 fois par seconde pour pomper le nectar.

© Getty

L’extrémité de la langue d’un perroquet en quête de nectar s’ouvre en éventail, rappelant les tentacules d’une anémone de mer. Ils aspirent le nectar, un peu comme un pinceau ramasse de la peinture. La langue du pic vert de nos jardins, qui se nourrit principalement de fourmis, est également particulière. Sur sa longue langue se trouvent des excroissances en forme de harpon, avec lesquelles les fourmis peuvent être empalées. Au repos, la langue est rangée dans une cavité à l’arrière de la gorge, sinon elle pourrait gêner d’autres activités.

© Getty

Dans le monde des vertébrés, on pense que la langue a évolué à partir des arcs branchiaux que les poissons utilisent pour respirer, ainsi que de leurs muscles. Elle a connu une grande évolution. Chez nous, elle n’a plus de pattes – notre os hyoïde se trouve derrière la langue, et non dedans, mais il sert d’ancrage aux muscles qui codirigent la langue. Elle a rendu la transformation des aliments beaucoup plus efficace, nous permettant d’obtenir plus d’énergie à partir de la même quantité de nourriture, ce qui aurait favorisé l’évolution des animaux à sang chaud (animaux dont la température corporelle est constante). Elle a peut-être aussi contribué à la croissance de nos cerveaux énergivores.

Des scientifiques ont appris à des souris à prendre leur nourriture non pas avec leur bouche, comme elles le font habituellement, mais avec leurs pattes avant

Il est prouvé que nos mains et notre langue interagissent, comme le suggère l’exemple de l’écriture. Des scientifiques ont appris à des souris à prendre leur nourriture non pas avec leur bouche, comme elles le font habituellement, mais avec leurs pattes avant. À leur grande surprise, un certain nombre d’entre elles ont tiré la langue en manœuvrant avec leurs pattes. Même les sportifs dont le succès est en partie déterminé par leur « dextérité » manœuvrent avec leur langue.

Il est possible qu’une zone non encore décrite du cortex cérébral, provisoirement appelée région « oromanuelle », exerce un contrôle à la fois sur les mains et sur la langue. On pense qu’elle est responsable du fait que nous bougeons nos mains lorsque nous parlons. L’inverse se produit probablement aussi : notre langue bouge lorsque nous travaillons avec nos mains, mais comme nos bouches sont souvent fermées, ce phénomène est moins perceptible.

Bactéries

La langue a acquis des papilles gustatives qui déterminent comment nous réagissons à notre nourriture et ce que nous aimons. Un biotope s’y est greffé, dont une communauté bactérienne qui réalise un certain nombre de réactions chimiques dont notre corps n’est pas capable, comme la transformation du nitrate en nitrite qui aide à réguler notre tension artérielle. Ces bactéries produisent des substances qui limitent les dommages causés aux dents et constituent une première défense contre les attaques. Fournir un habitat aux microbes est une fonction sous-estimée de l’étrange morceau de tissu de notre bouche.

Les bactéries effectuent des réactions chimiques que notre corps ne peut pas gérer lui-même. © Getty

La conclusion de Science était claire : au cours des 350 millions d’années d’évolution de la langue, celle-ci a bénéficié d’un tel éventail d’options et de fonctions que pratiquement aucun aspect de la vie sur Terre n’est resté « intact ». Elle a ainsi contribué au développement d’une riche biodiversité. La prochaine fois que vous vous mordrez accidentellement la langue, ne vous demandez pas pourquoi cela arrive si rarement, mais plutôt quelles possibilités votre langue vous offre. C’est tout simplement époustouflant.