Conny Aerts, première Belge à remporter le prestigieux Prix Kavli en astrophysique

La professeure d’astronomie à la KU Leuven, Conny Aerts, s’est vu décerner le Prix Kavli en astrophysique. Elle devient par la même occasion la première Belge à recevoir cette distinction, a annoncé son université mercredi.

Conny Aerts partagera les gains, qui s’élèvent à un million d’euros, avec l’Américain Roger Ulrich et le Danois Jørgen Christensen-Dalsgaard. Les trois scientifiques ont été récompensés pour leur travail à l’origine de la théorie actuelle des structures stellaires.

Le Prix Kavli en astrophysique récompense des recherches et des réalisations exceptionnelles faisant progresser significativement les connaissances sur l’univers. L’Académie norvégienne des sciences et des lettres a communiqué mercredi le nom des lauréats.

Conny Aerts est connue pour ses recherches sur les étoiles plus chaudes et plus massives que le soleil. Avec son équipe, elle a développé des méthodes d’analyse intelligentes pour mesurer les caractéristiques des vibrations stellaires. Ils sont devenus les pionniers dans l’estimation quantitative de masses du noyau des étoiles à rotation rapide. Les résultats de son équipe ont conduit à des améliorations significatives de la théorie de l’évolution stellaire.

« C’est un incroyable honneur de recevoir le Prix Kavli 2022 en astrophysique », a réagi la professeure. « Ce prix couronne les efforts dévoués des membres de mon équipe au cours de toutes ces années et reconnaît aussi l’approche d’équipe inclusive que je mets en place à la KU Leuven depuis 20 ans. Ce prix est également un bon encouragement à mener d’autres recherches. »

Le Prix Kavli est décerné tous les deux ans. Il est connu pour être une des récompenses scientifiques les plus prestigieuses après le Prix Nobel.