Ce week-end, soyez à l’affût des oiseaux de jardin pour le grand recensement de Natagora

Ce week-end, Natagora invite les Belges à observer les oiseaux qui vagabondent dans leur jardin. Ce grand recensement permettra à l’association de mieux orienter ses actions de préservation de la biodiversité.

Comme de coutume le premier week-end de février, Natagora invite petits et grands à participer à son grand recensement des oiseaux de jardin. Alors, sortez vos jumelles, levez les yeux au ciel et peut-être aurez-vous la chance cette année d’observer un grosbec casse-noyaux ?

Cet oiseau au bec impressionnant, d’ordinaire très discret, est en effet apparu de nombreuses fois cet automne, si bien que Natagora s’attend à ce que les ornithologues en herbe et autres participants au recensement aperçoivent le volatile au plumage bigarré. Ce sont surtout les personnes habitant les régions boisées qui auront l’opportunité de l’observer.

« Le grosbec, comme d’autres espèces forestières telles que le tarin des aulnes ou le pinson du Nord, migre en fonction de l’abondance des ressources alimentaires. Contrairement à la plupart des oiseaux, il n’est pas fidèle à une zone d’hivernage précise et peut dès lors apparaître en grand nombre dans les régions où la nourriture est abondante », explique l’association de protection de la nature dans un communiqué.

Mésange charbonnière, rouge-gorge familier, étourneau sansonnet, geai des chênes… Autant de races d’oiseaux qui vivent par chez nous. Mais pour les recenser, encore faut-il pouvoir les reconnaître. Pour ce faire, Natagora met à disposition sur son site internet des fiches d’identification des espèces les plus observées en Belgique. Les données récoltées par les particuliers lors du recensement permettent aux ornithologues de l’association de suivre l’évolution des populations d’oiseaux de jardin depuis plus de 20 ans maintenant. « Ces informations précieuses aident à mieux comprendre les dynamiques environnementales et à orienter les actions de préservation de la biodiversité« , souligne l’association.