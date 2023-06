« Une avancée historique »: le projet de loi « stop féminicide » adopté en commission

La secrétaire d’Etat à l’Egalité des genres, Marie-Colline Leroy (Ecolo), a annoncé l’adoption du projet de loi « féminicide » en Commission.

Le projet de loi sur « la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences qui les précèdent » a été adopté mercredi en commission de la Chambre, a indiqué la secrétaire d’État à l’Égalité des genres, Marie-Colline Leroy, concernant ce texte de sa prédécesseure Sarah Schlitz.

Ça y est ! Le projet de loi #feminicide vient d’être adopté par la Commission Santé et Egalité. C’est une avancée historique face aux violences de genre en Belgique ! — mariecolline leroy (@mcollineleroy) June 7, 2023

La future législation définit officiellement la notion de féminicide, permet de collecter des données statistiques, améliore les droits et la protection des victimes et prévoit de former la police et les magistrats. Le texte arrivera prochainement en plénière.

Depuis le début de l’année 2023, le blog Stop Féminicide a recensé, sur la base d’articles de presse, 15 féminicides en Belgique, relève la mandataire Ecolo, qui porte ce texte avec le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden.