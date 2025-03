Une analyse de la Nasa montre une élévation inattendue du niveau des mers en 2024

La dilatation thermique est pour la première fois depuis des années la principale cause de l’élévation du niveau moyen global de la mer.

Le niveau moyen global de la mer a augmenté de manière plus importante que prévu en 2024, principalement en raison de la dilatation de l’eau sous l’effet de la chaleur, ressort-il vendredi d’une analyse réalisée par la Nasa. Ce niveau a crû de 5,9 millimètres l’an dernier, alors que les scientifiques avaient prédit une élévation de 4,3 millimètres.

Depuis le début des mesures par satellite en 1993, le niveau moyen global de la mer sur notre planète s’est élevé de 10 centimètres, a précisé l’agence spatiale américaine. « Chaque année est un peu différente, mais ce qui est clair, c’est que le niveau de la mer continue de monter et ce à un rythme qui s’accélère de plus en plus », a déclaré Josh Willis, chercheur au sein de la Nasa.

La dilatation thermique est pour la première fois depuis des années la principale cause de l’élévation du niveau moyen global de la mer. Habituellement, elle est avant tout due à la fonte d’une partie des glaces continentales.