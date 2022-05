Plus d’argent pour la Défense ? « La Belgique a 10 ans de retard »

La guerre en Ukraine remet l’OTAN sur le devant de la scène. La Suède et la Finlande veulent adhérer rapidement et les États membres de l’OTAN augmentent leurs budgets de défense. « Pour la Belgique, cela signifierait une hausse annuel du budget de défense de 5 milliards d’euros », déclare l’expert en finances publiques Herman Matthijs (Université de Gand et VUB).

Depuis que la Russie a attaqué l’Ukraine le 24 février de cette année, le monde change rapidement. La Finlande est un pays neutre depuis la Seconde Guerre mondiale, la Suède même depuis les guerres napoléoniennes de 1814, mais toutes deux ont maintenant demandé à adhérer à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). En même temps, la pression s’accroît sur les États membres de l’OTAN pour qu’ils augmentent leurs dépenses militaires. Bien que la Belgique fait une fois de plus de son mieux pour y échapper.

« Lors du sommet de l’OTAN qui s’est tenu au Pays de Galles en 2014, les États membres ont convenu que les budgets de défense représenteraient au moins 2 % du PIB (produit intérieur brut, ce que chaque pays produit en biens et services) d’ici 2024″, explique le professeur Herman Matthijs, spécialiste des dépenses publiques à l’Université de Gand et à la VUB. « Nous sommes en 2022 et sur les 30 États membres, seuls 8 pays respectent la norme convenue : les États-Unis, le Royaume-Uni, la Grèce, la Pologne, la Croatie, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie. La France, la Norvège et la Roumanie sont pratiquement à 2 %. La Belgique consacre 1,07 % de son PIB à la défense, seuls l’Espagne et le Luxembourg dépensent encore moins. »

Depuis des décennies, les États-Unis dépensent beaucoup pour leur défense, jusqu’à 3,57 % de leur PIB en 2021. Matthijs souligne qu’il existe également de grandes différences au sein de l’Europe. Ainsi, la Grèce consacre 3,59 % de son PIB aux questions militaires, alors que le Luxembourg n’en consacre que 0,54 %. « Il est facile de deviner que ces grandes différences vont maintenant donner lieu à des discussions politiques majeures« , déclare Matthijs. « Après l’invasion russe, les pays qui dépensent beaucoup demanderont des contributions plus élevées aux pays qui ne respectent pas leurs accords. »

Douleureux

Le débat fait également rage en Belgique. Il est un peu gênant qu’au lendemain de l’invasion russe en Ukraine, le gouvernement De Croo ait décidé que les dépenses de défense devaient passer à 1,39 % du PIB d’ici 2025 et à 1,54 % d’ici 2030. Au moment où l’Allemagne, qui consacre déjà 1,5 % à la défense, a décidé de relever immédiatement ce pourcentage à plus de 2 %.

La Belgique a dépensé 5,3 milliards d’euros pour la défense l’année dernière, pensions comprises. « C’est très peu », dit Matthijs. « Le Danemark, qui compte la moitié de la population de la Belgique, a dépensé 4,6 milliards. La Norvège, qui compte un bon 5 millions d’habitants, a dépensé 7,4 milliards. Les Pays-Bas, avec 17,5 millions d’habitants, ont même dépensé 12,3 milliards, soit plus du double de la Belgique ».

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) propose de porter le budget de la défense à 2 % d’ici 2035, « soit une dépense annuelle supplémentaire de 5 milliards d’euros aux prix actuels », a-t-il déclaré. Groen et Ecolo ne veulent pas en entendre parler et prononcent un veto. Le Premier ministre De Croo risque d’être bien ennuyé au sommet de l’OTAN à Madrid en juin. La Belgique devient progressivement un « champion de la plongée sous la barre de l’OTAN ». Matthijs : « Même si les propositions d’Alexander De Croo aboutissent, la Belgique aura 10 ans de retard sur la norme convenue. Et tout cela alors que le siège de l’OTAN se trouve à Haren et que le centre de commandement central de l’OTAN, le Shape, est situé à Casteau, près de Mons. »

Turquie

Les troupes des États membres de l’OTAN sont également révélatrices: la Turquie compte 439 000 soldats, de loin le nombre le plus élevé d’Europe. Elle laisse la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni loin derrière, avec respectivement 207 500, 184 400 et 156 000 soldats. Les États-Unis ont 1,3 million d’hommes, la Belgique 22 700. « La Turquie a le deuxième plus grand effectif de troupes dans l’OTAN après les États-Unis », dit Matthijs, « et c’est justement le président Recep Tayyip Erdogan qui s’oppose à ce que la Suède et la Finlande rejoignent rapidement l’OTAN. »

La Finlande et la Suède renforceraient l’OTAN. La Finlande fournirait 21 500 soldats supplémentaires, la Suède 25 000. « Elles dépensent aussi beaucoup d’argent pour la défense », dit Matthijs. « Ces dernières années, la Finlande a augmenté son budget de défense pour s’armer contre la Russie. Il s’élève aujourd’hui à 1,9 % du PIB, ce qui est très proche des 2 % que les États membres de l’OTAN doivent atteindre. Les Suédois ont une longue tradition de neutralité, mais ils ont une armée assez bien équipée et aussi une industrie de défense forte, avec les Bofers et Saab, par exemple. Ils dépensent déjà 1,5 % de leur PIB pour la défense et ont annoncé que ce serait 2 % d’ici 2023″.

Au total, les États membres de l’OTAN ont consacré un peu plus de 1 000 milliards d’euros à la défense en 2021, dont 755 milliards, soit 70 %, pour les seuls États-Unis. Les États membres de l’UE ont dépensé un total de 203 milliards d’euros pour la défense, soit moins de 20 % du total. Tous les États membres de l’OTAN fournissent ensemble près de 3,3 millions de soldats, les États-Unis avec leurs 1,3 million de soldats représentent 40 % de ce total, les États membres de l’UE avec 1,2 million de soldats fournissent 36 %. Matthijs : « Il est clair que les budgets de défense des États membres de l’UE sont trop faibles pour jouer un rôle significatif. La Belgique et l’UE dépendent des États-Unis, et de pays non membres de l’UE comme le Royaume-Uni et la Turquie pour leur défense, tant en termes de budget que d’effectifs. »