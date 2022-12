LE VIF CLUB

JOYLAND

Joyland est le plus ancien parc d’attractions de Lahore,

la capitale de la province pakistanaise du Punjab. C’est un

endroit où des gens comme Haider et sa femme enceinte

Mumtaz aiment oublier pendant un moment tous leurs

soucis. Elle vit quotidiennement avec la pression que lui

impose la société patriarcale pakistanaise – elle doit donner

naissance à un fils – et il se promène avec un grand secret.

En effet, Haider travaille secrètement comme danseur

de fond avec Biba, une femme transgenre qui se produit

dans un club de danse exotique. Lorsqu’il tombe également

amoureux d’elle, un choc culturel éclate et remet en

question son environnement conservateur.

AUTOWORLD

Une fois de plus, Autoworld a décidé d’emporter son public

dans un imaginaire bien concret.

Voitures rutilantes, carrosseries blinquantes, design hors

du commun, compteurs dépassant toutes les normes…

une nouvelle sélection de supercars débarque dans

le cadre majestueux d’Autoworld pour sa grande exposition

de Fin d’Année. Elles seront superbement installées dans

une mise en scène particulièrement graphique, sobre

et originale qui ne manquera pas de surprendre.

Dans la continuité des grandes expositions annuelles

de fin d’année, Supercars 2 illustre un des grands chapitres

de l’histoire automobile. Collectionneurs privés et musées

internationaux ont prêté quelques petits bijoux pour

rendre possible cette exposition qui met en scène des

véhicules hors du commun jamais exposés ensemble

dans un lieu unique. Il faut s’attendre à un beau mélange

de voitures historiques et modernes, ainsi que des voitures

homologuées pour la route et leurs dérivés de course.

INFOS

– Du 9 décembre 2022 au 29 janvier 2023

– Autoworld, Parc du Cinquantenaire, Bruxelles

– Plus d’infos: www.autoworld.be