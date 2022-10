LE VIF CLUB

SHIN HANGA – Les estampes modernes du Japon (1900-1960)

L’exposition « Shin hanga. Les estampes modernes du Japon 1900-1960 », qui se déroulera du 13 octobre 2022 au 15 janvier 2023 au Musée Art & Histoire de Bruxelles, présentera pas moins de 220 estampes japonaises provenant de deux collections privées des Pays-Bas, ainsi que des croquis, épreuves et estampes provenant de la collection du petit-fils de l’éditeur Watanabe. Ces œuvres seront complétées par un choix d’estampes shin hanga de la riche collection du Musée Art & Histoire.



13.10.22 – 15.01.23

Au Musées royaux d’Art et d’Histoire

https://www.kmkg-mrah.be/fr/shin-hanga

Asher Gamedze + Tumi Mogorosi presents Group Theory: Black Music

Tumi Mogorosi

Depuis son premier album Project Elo en 2014, et grâce à des collaborations avec Shabaka & the Ancestors, le percussionniste Tumi Mogorosi est l’un des créatifs les plus passionnants d’Afrique du Sud. Il sort son nouvel album Group Theory : Black Music : une musique à la fois flexible et puissante.

Asher Gamedze

Le batteur sud-africain fait fureur dans le monde du jazz, mais aussi de la pop, du rock, du hip-hop et de la soul. Il joue avec des groupes et des artistes tels que Angel Bat Dawid & Tha Brothahood, Nduduzo Makhathini, Xhanti Nokwali, Manny Walters, et bien d’autres.. Il travaille actuellement sur son troisième album qu’il présentera à Flagey.

Le vendredi 4/11/2022 à 19:30 | Flagey

https://www.flagey.be/en/activity/9419-asher-gamedze-tumi-mogorosi-presents-group-theory-black-music-double-bill-1-ticket-2-concerts

SUFI NIGHT

Chaque année, Bozar et Moussem vous invitent à expérimenter des musiques et danses rituelles des traditions soufies. Cette année, cette soirée met à l’honneur deux traditions : celle des Bauls du Bengal et du Bengladesh et la cérémonie du Sêma incarnée par les derviches de l’ordre Mevelvi de Konya en Turquie.

Avec sa voix, ses gestes et sa personnalité uniques, Parvathy Baul porte aux oreilles et au cœur du public les paroles de sagesse de chants traditionnels qui ont inspiré des grands noms comme Sri Rama Krishna Paramahamsa et Sri Rabindranth Tagore (Prix Nobel de littérature 1913).

Le Konya Turkish Sufi Music Ensemble s’emploie à faire vivre les traditions de l’ordre soufi Mevlevi. Cet ensemble de la ville turque de Konya, plébiscité et récompensé par de nombreux prix, vous plonge dans la cérémonie du Sêma.

Samedi 29/10 om 20u

Bozar, Henry Le Boeufzaal, Rue Revenstein 23, Bruxelles

www.bozar.be