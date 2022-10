Épidémie de diphtérie chez les demandeurs d’asile

La diphtérie, maladie hautement contagieuse, circule parmi les demandeurs d’asile en Europe. Depuis le début de cette année, 92 infections ont été détectées, dont trois en Belgique. Une personne est décédée des suites de la maladie, rapporte jeudi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Outre la Belgique, la diphtérie a été confirmée en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Norvège, en Autriche et en Suisse. La majorité des cas confirmés ont été recensés en Suisse, en Allemagne et en Autriche, mais trois cas ont également été signalés en Belgique, selon le rapport de l’ECDC.

L’origine de la personne décédée n’est pas connue mais les personnes infectées proviennent principalement d’Afghanistan ou de Syrie. Toutes les personnes testées positives sont des hommes et la plupart des infections ont été détectées dans les lieux d’accueil. En Suisse, un employé d’un de ces centres a par ailleurs été infecté.

L’ECDC affirme que l’augmentation peut être liée à une hausse du nombre de migrants en provenance de pays où la diphtérie sévit encore. La diphtérie est vraisemblablement aussi en recrudescence dans ces pays. Il se pourrait aussi que la bactérie circule facilement dans les centres d’accueil. Rien n’indique par ailleurs que le virus se propage parmi les résidents des pays européens.

La diphtérie peut être causée par deux bactéries. Après contamination, la peau, les poumons, le cœur, le système nerveux et les reins peuvent être affectés. Les gens peuvent contracter la bactérie par la toux de quelqu’un d’autre, mais la diphtérie se propage également via des animaux infectés, du lait non pasteurisé ou des aliments contaminés. La diphtérie était autrefois l’une des principales causes de décès chez les enfants.

Depuis l’introduction de la vaccination générale en Belgique en 1959, la diphtérie a quasiment disparu dans le royaume. Entre 2016 et 2021, une moyenne de 50 cas ont été signalés chaque année en Europe, selon le rapport de l’ECDC.

En Belgique, il y a eu en moyenne près de quatre cas par an durant cette période. En 2020 et 2021, trois infections ont été enregistrées annuellement dans le pays.