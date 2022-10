Loisirs: 5 astuces pour se divertir moins cher

Please write your introduction text here

1. Pratiquer un sport gratuit

Running, marche, street workout, yoga en ligne… Economie: 240 euros, comparé au prix de l’abonnement le moins cher dans une salle.

2. Arrêter de payer le ciné à la séance

Coût moyen d’une place de ciné: 10,50 à 12,50 euros selon la ville et la salle. Avec une carte de plusieurs séances, vous gagnez 1,50 à 2,10 euros la séance.

3. Fréquenter la bibliothèque

Selon une étude Ipsos commandée par le Pilen (Partenariat interprofessionnel du livre et de l’édition numérique), les Belges dépensent, en moyenne et par an, 127,60 euros pour des livres imprimés et 88 euros pour des livres numériques. Dans les bibliothèques communales, la gratuité est souvent de mise pour les moins de 18 ans et l’abonnement annuel dépasse rarement les 2 ou 3 euros. Pour les plus âgés, deux formules: un abonnement à 10 euros ou moins selon les communes, et quelques dizaines de centimes par livre emprunté.

4. Marcher plus

Les utilisateurs d’applis comme WeWard ou Running Heroes engrangent des points en fonction du nombre de pas ou de kilomètres journaliers. Ils peuvent ensuite les échanger contre des coupons de réduction et, dans le cas de WeWard, contre un virement bancaire – à partir de 20 euros. Sachant que 10 000 pas journaliers rapportent 10 Wards et qu’un Ward vaut 0,007 euro en Belgique, l’application fait gagner 25 euros par an à une personne effectuant 10 000 pas chaque jour de l’année (avec son smartphone en poche).

5. Demander l’intervention de sa mutuelle pour le sport

A la demande de leurs affiliés, les mutuelles interviennent dans les frais liés aux activités sportives. Solidaris prévoit un remboursement de 50 euros par an en ce sens, mais uniquement pour les jeunes de moins de 18 ans. La Mutualité chrétienne et Partenamut octroient respectivement 40 et 50 euros annuellement pour un abonnement sportif, quel que soit l’âge du bénéficiaire. Cette dernière rembourse en outre jusqu’à 30 euros par an pour l’inscription à un événement sportif et 10 euros par an pour certains tests d’aptitude sportive. Bref, le gain peut aller de 40 à 90 euros par an par personne.