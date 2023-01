BMW devance à nouveau Mercedes dans le segment premium

Pour la deuxième d’année d’affilée, le constructeur automobile bavarois BMW a devancé son grand rival Mercedes-Benz. Il a vendu l’an dernier 2,1 millions de voitures des marques BMW, Mini, Rolls-Royce… un total légèrement supérieur à celui de Mercedes.

BMW reste ainsi premier dans le segment premium. Avant 2021, c’était souvent Mercedes-Benz qui raflait la mise sur le marché du luxe. Bien que les deux constructeurs ont connu une fin d’année 2022 assez favorable, celle-ci n’a pas compensé un premier semestre bien terne, marqué par une pénurie de pièces détachées et la guerre en Ukraine.

Le secteur automobile fait face à la hausse des coûts énergétiques, à des coûts de financements plus élevés et à une concurrence de plus en plus forte. Les parts du constructeur américain Tesla ont ainsi été chahutées l’an dernier à la suite d’inquiétudes autour de la demande chinoise, le plus gros marché mondial. Les constructeurs locaux, comme BYD, Xpeng et Nio, mènent la vie dure aux grandes marques étrangères.

Tant BMW que Mercedes ont vu leurs ventes reculer en Chine. Leurs showrooms n’ont en effet pas été visités aussi souvent que d’habitude en raison des mesures de restrictions destinées à freiner la propagation du coronavirus. Mercedes a même revu à la baisse le prix de son modèle électrique EQS afin de se repositionner sur un marché très concurrentiel. Tesla a également récemment annoncé réduire ses prix en Chine. Malgré ces vents contraires, BMW et Mercedes sont parvenus à doubler leurs ventes de véhicules entièrement électriques en 2022 par rapport à 2021.