Appel à la grève générale ce mardi 31 mai: quelles conséquences?

Les syndicats avaient annoncé une journée d’action nationale dans les services publics, ce mardi 31 mai. La CGSP a confirmé ce vendredi son appel à la grève générale.

Autant être prévenu: il faut s’attendre à d’importantes perturbations dans l’ensemble des services publics, ce mardi 31 mai en Belgique. Le front commun syndical avait annoncé, début du mois, une journée d’action nationale. Le syndicat socialiste des services publics (CGSP) avait déposé un préavis et a confirmé ce vendredi son appel à la grève générale.

Il s’agit, pour les formations syndicales, de dénoncer « le malaise général » qui se fait ressentir dans les services publics à tous niveaux. Les revendications de cette journée se déclinent en quatre points, indique la CSGP: plus de pouvoir d’achat, renforcement des pensions, le recrutement de personnel avec emplois de qualité et plus d’investissements opérationnels, et enfin le respect pour les libertés syndicales et du pouvoir de négocier.

Il reste difficile de prévoir avec précision l’impact qu’aura la journée d’action nationale et l’appel à la grève de la CGSP, mais les services publics sont concernés aux échelons fédéral, régional et communautaire. Certaines administrations communales pourraient aussi connaître des perturbations.

Transports

L’appel à la grève implique également le rail, il faut donc s’attendre à de fortes perturbations à la SNCB. Les sociétés de transport régionales seront également touchées, dont les TEC en Wallonie et la STIB à Bruxelles, donc. Une recommandation à formuler pour ce mardi consisterait assurément à priviléger des moyens de transport alternatifs ou à éviter d’encombrer les voiries, si possible.

RTBF

La CGSP l’avait confirmé mercredi: le personnel du média de service public prendra part au mouvement. Les programmes devraient donc en être perturbés. Le syndicat socialiste s’inquiète de voir le dialogue social s’éroder quelque peu et demande en outre des mesures destinées à améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs du média. Elle revendique ainsi un salaire mensuel minimum de 2.400 euros brut. Le statut octroyé au personnel est lui aussi loin d’être satisfaisant, de même les pensions des agents non nommés.

Enseignement

Le syndicat socialiste flamand ACOD Onderwijs avait d’emblée déposé un préavis de grève, à l’instar de la CGSP, lors de l’annonce de la journée d’action nationale. Côté francophone aussi, conformément à l’appel du syndicat socialiste et aux prévisions de la CSC Enseignement, le mouvement devrait se faire sentir dans les écoles, sans qu’on ne puisse en prédire l’ampleur exacte.

Et tout le reste…

Il s’avère compliqué de tout énumérer, les mais le mouvement impliquant l’ensemble des services publics, il y a fort à parier que les impacts seront nombreux, à des degrés divers et différemment en fonction des régions. On peut citer le ramassage des poubelles, les administrations communales, les services publics fédéraux, les administrations régionales et communautaires, les intercommunales, la distribution du courrier, le secteur des soins, etc.