Alexandrie : futurs antérieurs revisite la mégapole antique

à l’apogée de son histoire à travers quelque 200 oeuvres

issues des plus importantes collections muséales

européennes, qui dialoguent avec une sélection inédite

d’oeuvres d’art contemporaines d’artistes du monde arabe.

L’exposition met en lumière et questionne son organisation

urbanistique, politique, religieuse, la vie quotidienne de

ses habitants ainsi que son rayonnement scientifique et

philosophique.

Call Jane

CALL JANE, Un drame actuel sur la lutte pour les droits

des femmes dans les années 60 par Phyllis Nagy, avec

Elizabeth Banks et Sigourney Weaver.

Chicago, dans les années 1960. Des femmes se réunissent

secrètement pour pratiquer des avortements clandestins,

des années avant la légalisation de la pratique par l’arrêté

« Roe v. Wade ». Joy, une jeune femme mariée, fait face à

une grossesse inattendue et se tourne vers le groupe pour

demander de l’aide.