Afghanistan: pour Hadja Lahbib, le recul des libertés exclut toute normalisation avec les talibans

La Belgique a dénoncé le recul des libertés et des droits humains en Afghanistan malgré les promesses faites lors du retour des talibans au pouvoir, une situation qui rend « impossible toute reprise des relations avec le régime », selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

« Des mesures effacent progressivement les femmes et les filles de la vie publique, comme le refus d’accès aux écoles secondaires et la suspension des cours, les obstacles à l’emploi, l’absence de possibilités de participer à la vie politique et publique et les limites imposées à leur liberté de mouvement, d’association et d’expression, l’imposition du hijab ou de la burqa et l’obligation d’être accompagnée par un être du sexe masculin pour les déplacements, visites et autres activités de la vie publique », déplore la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, citée dans un communiqué.

« La recrudescence des mariages forcés et des mariages d’enfants constatée sur place laisse entrevoir des effets dévastateurs pour les générations à venir. Ces décisions vont à l’encontre des engagements donnés par les Talibans lors de leur prise du pouvoir et rendent impossible toute reprise des relations avec le régime », ajoute-t-elle.

« Il est d’ailleurs préoccupant de constater les liens étroits que le régime taliban continue d’entretenir avec Al Qaida« , souligne encore la cheffe de la diplomatie belge.

Même si elle entend se maintenir à distance du régime taliban, la Belgique reste déterminée à poursuivre son soutien à la population afghane ainsi qu’à la société civile et aux défenseurs des droits humains afghans, poursuit le communiqué.

Depuis décembre 2021, la Belgique soutient ainsi plusieurs centres de protection des femmes défenseures des droits humains en Afghanistan, grâce à une contribution de 400.000 euros.

Ces centres sont destinés à accueillir des défenseures des droits humains en situation de danger, qui peuvent y recevoir protection et assistance psychologique. La Belgique travaille également au soutien à un projet d’appui aux médias afghans intitulé « Afghan Monitoring Hub « , qui vise à renforcer un réseau de correspondants et de consortiums de médias.

Un média belge sera par ailleurs identifié comme partenaire pour la formation de journalistes afghans et pour l’utilisation des contenus d’information produits en Afghanistan.