Finale de Wimbledon: exploit d’Alcaraz qui met fin au règne de Novak Djokovic

Carlos Alcaraz a réalisé l’exploit en finale à Wimbledon. L’Espagnol, N.1 mondial, a mis fin au règne du Serbe Novak Djokovic, 36 ans, qui avait remporté les quatre derniers titres sur le gazon sacré du All England Lawn Tennis & Croquet Club. Sous les yeux du roi Felipe d’Espagne, au terme d’une rencontre magnifique jouée en cinq sets et qui duré 4 heures et 42 minutes, le cadet a émergé 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4.

Alcaraz a mis fin à dix années d’invincibilité du Serbe sur le Center Court

Alcaraz s’est offert son deuxième titre du Grand Chelem ,en deux finales, après son succès à l’US Open en 2022. Le plus jeune joueur de l’histoire à avoir terminé l’année au premier rang mondial ne disputait que le 4e tournoi sur gazon de sa carrière.

Il restait sur un titre au tournoi sur gazon du Queen’s et a réalisé la plus belle série de victoires cette année sur cette surface avec un 12e match victorieux consécutif dimanche. Ce faisant, le Murcien a privé Djokovic de son 8e titre dans le temple du tennis en neuf finales. Il n’a pas égalé le record de 8 titres du Suisse Roger Federer, ni aligné son 5e titre consécutif à Wimbledon.

Alcaraz a mis fin à dix années d’invincibilité du Serbe sur le Center Court. Sa dernière défaite remontait à la finale 2013 perdue face à Andy Murray. Djokovic compte toujours 7 titres à Wimbledon 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022 et donc 2023. Le Serbe reste aussi à 23 victoires en Grand Chelem (10 Open d’Australie, 3 Roland-Garros, 7 Wimbledon, 3 US Open), un record chez les messieurs, en 35 finales, et ne pourra pas viser le Grand Chelem calendaire à l’US Open en septembre après ses victoires à l’Open d’Australie et à Roland-Garros. Grâce à sa victoire, Alcaraz conservera la place de N.1 mondial lundi. (SPF, GEN, MIK, fr)