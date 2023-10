Quand l’UMons sponsorise le Sporting de Charleroi: voici le montant du partenariat

En juillet dernier, l’UMons annonçait qu’elle allait sponsoriser l’école des jeunes du Sporting de Charleroi. Sans communiquer le montant. Que Le Vif a pu découvrir.

Début juillet, les responsables de deux institutions hennuyères se réjouissaient. L’UMons devenait le sponsor principal de l’école des jeunes du Sporting de Charleroi, une des plus petites (avec à peine 250 footballeurs en herbe) du Hainaut, mais incontestablement la plus professionnelle.

Le partenariat entre une université d’Etat et le club cher à Mehdi Bayat était, ce jour-là, présenté sous tous ses aspects (sportif, social, économique, académique et médical notamment), sauf un, car la somme déboursée par l’UMons pour floquer les maillots des petits zébrions n’était communiquée nulle part.

Les finances de l’université étaient alors sévèrement scrutées, depuis que les 150 000 euros nécessaires à l’organisation d’un master en médecine à Mons avaient failli faire tomber le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

On peut, de source officielle, désormais l’affirmer, son coup de maître publicitaire et financier coûtera à l’UMons plus cher que son master en médecine: il s’élève à quelque 200 000 euros.