Qatar: la « diplomatie climatique » face à la « diplomatie footballistique »

Invitée sur Bel RTL ce matin, la ùinistre fédérale du Climat et de l’Environnement Zakia Khattabi ne semble pas convaincue par la décision d’Hadja Lahbib d’aller à la Coupe du monde au Qatar.

Cela avait été annoncé hier: la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib se rendra à la Coupe du monde au Qatar lors de la phase de groupes avec un « message fort et clair » sur les conditions de travail et les droits humains, en particulier ceux des femmes et de la communauté LGBTQIA+.

« La Belgique reste stricte et exigeante sur le respect des droits humains et des conditions de travail, mais si nous voulons que les choses évoluent, nous devons soutenir le Qatar dans ses efforts pour améliorer ces conditions », a déclaré la ministre. « Nous devons aller au Qatar et poursuivre le dialogue, soutenir les efforts qu’ils font et leur demander d’aller plus loin dans les réformes », a-t-elle ajouté.

Des propos qui n’ont semble-t-il pas convaincu sa collègue au poste de ministre fédérale du Climat et de l’Environnement, Zakia Khattabi, qui était l’invitée de Bel RTL ce matin. La ministre Ecolo a confié: « Cela me surprend, mais j’en prend acte. Je découvre qu’à côté de la diplomatie climatique, il y a une diplomatie footballistique. »

Aurait-elle préféré un boycott de la Belgique ? « Ma famille politique était sur cette ligne-là [d’un boycott complet de la Coupe du monde]. Une première décision a été ébauchée de dire que si les Diables rouges arrivaient en quart ou en demi-finale, le Premier ministre et la famille Royale iraient. Je trouvais que c’était un bon compromis« .

« On pouvait ne pas y aller, sans en faire un drame »

« Mais j’espère surtout que le mandat qui a été donné à ma collègue, notamment en matière de droits humains, sera le même qu’elle recevra pour aller en Egypte. Parce qu’en matière de droits humains, l’un n’est pas en reste par rapport à l’autre« , ajoute la ministre du Climat et de l’Environnement, faisant référence à la COP27 qui se tient actuellement en Egypte. Une organisation dans un pays qui fait aussi polémique, notamment en termes de droits à la liberté d’expression, dénoncé par Human Rights Watch.

Un point sur lequel la ministre Ecolo a insisté, voulant ainsi s’assurer qu’un discours aussi fort sera porté par la Belgique, que cela soit pour la COP27 ou la Coupe du monde. « En tout cas, je serai attentive effectivement au discours qui sera tenu. […] Dans toute cette polémique, j’entends qu’on compare cet événement au Qatar avec la COP27. L’un est un événement festif financé, avec toutes les dérives qu’il y a derrière, et l’autre, un lieu de réunions et de discussions multilatérales, qui visent à préserver et sauvegarder les conditions de vie de l’humanité sur Terre. »

Deux événements qui, pour Zakia Khattabi, ne doivent donc pas être jugés de la même manière, « là, j’ai un peu de mal à comprendre la logique. […] Ici en l’occurrence, c’est un événement festif, on pouvait ne pas y aller, sans en faire un drame », conclue-t-elle.

Le Qatar constitue par ailleurs un partenaire important de la Belgique sur le plan économique et géopolitique. Le pays est en effet l’un de nos principaux fournisseurs de gaz.