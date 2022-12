« Le char à voile », la phrase de l’année ? Votez !

Quelles sont les petites phrases qui ont fait la grande actu en 2022? Comme l’année dernière, Le Vif invite ses lecteurs à voter pour l’une des quinze déclarations épinglées par la rédaction. Celle de Christophe Galtier (PSG) sera-t-elle la plus plébiscitée ? L’occasion, aussi, de se replonger dans l’actualité de l’année écoulée.

Et il se marrait, Kylian Mbappé. Ahahah, abandonner son jet privé au profit du train pour aller jouer un match ? Elle était bien bonne, cette question d’un journaliste, la veille d’un match du PSG contre la Juventus de Turin, alors que l’équipe avait pris l’avion pour un très court Paris-Nantes (2h de TGV). Et dans le genre mépris et déconnexion avec la réalité, cette réplique de Christophe Galtier, l’entraîneur du club parisien, était encore meilleure.

Cette petite phrase qui a créé une polémique écologique sera-t-elle la phrase de l’année 2022 ? Votez via le formulaire ci-dessous et replongez-vous dans l’actualité des douze derniers mois.