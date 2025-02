La Belgique a reculé à la 23e place du classement WRCES. Paradoxal, après une année olympique réussie. Explications.

Lors des Jeux olympiques, le classement des médailles fait toujours l’objet d’une grande attention. Toutefois, ce classement se limite aux sports olympiques et met chaque médaille d’or, d’argent ou de bronze sur un pied d’égalité. Or, un titre olympique dans un certain nombre de sports historiques des JO comme l’athlétisme ou la natation a plus de valeur sportive qu’une médaille d’or au tir au pistolet, par exemple. Notamment parce que la concurrence y est bien plus élevée.

Le classement mondial des pays dans le sport d’élite (WRCES), dont le classement final a été publié récemment pour la dixième fois, va plus loin. Le système a été développé par Nadim Nassif, professeur associé d’éducation physique et sportive à l’Université Notre Dame de Louisiane (NDU) au Liban. Il prend en compte les performances des athlètes et des équipes nationales dans pas moins de 115 sports différents.

Les sports qui sont largement pratiqués dans le monde et qui suscitent l’attention des médias et l’intérêt du public contribuent davantage au nombre de points récoltés. Le football, par exemple, l’emporte largement sur le snooker.

C’est grâce au ballon rond que la Belgique s’était hissée à la douzième place du WRCES 2018, après avoir terminé troisième de la Coupe du monde. Mais depuis 2022, notre pays a de nouveau reculé: 16e place en 2022 et 2023, puis seulement 23e en 2024. C’est tout de même deux places de mieux qu’au classement des médailles olympiques récoltées à Paris. La chute dans le WRCES est cependant intimement liée aux performances décevantes des Diables rouges, notamment lors de l’Euro en Allemagne.

Aux Jeux de Paris, cependant, nos compatriotes ont remporté dix médailles, soit le plus grand nombre de podiums olympiques depuis 1924. Parmi ces médailles, cinq ont été remportées par des cyclistes, ce qui se reflète dans le WRCES. Le cyclisme représente 17,1 % des points du pays. La Belgique est donc le deuxième meilleur pays cycliste au monde, derrière la France, qui obtient moins de points sur la route mais plus de succès dans les autres disciplines cyclistes.

Grâce au quart de finale des Red Lions et à la quatrième place des Red Panthers à Paris, la Belgique reste également le troisième meilleur pays pour le hockey, qui contribue à hauteur de 6,4 % au total des points de la Belgique. Le football, malgré les performances décevantes de l’année, contribue encore à 5,8 % des points belges, le basket-ball (10e place) à 5,7 %, grâce à la quatrième place des Belgian Cats à Paris. L’écart avec le cyclisme, grâce aux performances de Remco Evenepoel, Lotte Kopecky et consorts, est toutefois significatif.

Pour être complet, dans le classement général du WRCES, les États-Unis sont en tête de liste, devant la France, le Royaume-Uni, l’Italie et le Japon. Les Pays-Bas se classent au treizième rang.