Koen Casteels met un terme à sa carrière avec les Diables rouges, mécontent du retour de Thibaut Courtois

Le gardien titulaire des Diables rouges, Koen Casteels, est en colère que la Fédération belge se montre accueillante face à la volonté de Thibaut Courtois de revenir dans l’équipe.

Koen Casteels a décidé d’arrêter de jouer avec les Diables Rouges. Le gardien l’a annoncé dimanche dans le podcast MidMid de Play Sports. « Je ne suis plus disponible pour l’équipe nationale », a déclaré le gardien. Cette décision est une conséquence de l’attitude de la fédération par rapport au retour de Thibaut Courtois.

« Tout d’abord, et surtout, je trouve un peu étrange que Thibaut Courtois puisse décider lui-même s’il peut revenir. Et je trouve très étrange que la fédération fasse volte-face de cette manière, lui déroule le tapis rouge et l’accueille à bras ouverts, alors que l’action est restée la même et que rien n’a changé », a expliqué Casteels. « Ce n’est pas tellement envers Thibaut, mais surtout à l’égard de la fédération. Cela ne correspond pas aux valeurs et aux normes que j’ai sur ce que devrait être un sport d’équipe ou une organisation sportive. »

« Beaucoup de joueurs qui pensent la même chose que moi »

« C’est pourquoi je tiens à annoncer officiellement qu’à partir d’aujourd’hui, je ne serai plus à la disposition de l’équipe nationale », a poursuivi le gardien. « C’est uniquement pour cette raison. Je ne pense pas pouvoir me rendre en équipe nationale en toute conscience et serrer la main des gens qui s’y trouvent, arriver avec un large sourire et dire ‘Bonjour à tous, je suis de retour et tout va bien’. »

« La fédération a probablement pensé qu’il s’était écoulé suffisamment de temps », a ajouté Casteels. « Je pense que je suis maintenant en mesure de montrer que ce n’est pas le cas, que c’est toujours présent dans le groupe de joueurs et qu’il y a beaucoup de joueurs qui pensent la même chose que moi. »

Casteels, 32 ans, compte 20 présences en équipe nationale. Il était devenu le titulaire en l’absence de Courtois et avait ainsi disputé l’Euro en Allemagne, l’été dernier, avec le statut de gardien N.1. Après l’Euro, il a signé à Al-Qadsiah, en Arabie saoudite.

Courtois n’avait plus joué avec les Diables Rouges après un conflit avec le sélectionneur Domenico Tedesco en juin 2023. Tedesco a entre-temps été licencié et le gardien du Real Madrid a indiqué qu’il était prêt à revenir sous les ordres du nouveau sélectionneur Rudi Garcia. Le Français dévoilera vendredi sa première sélection, en vue des barrages de Ligue des Nations contre l’Ukraine