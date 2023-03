Tedesco avant Allemagne-Belgique: « Si j’avais pu choisir, je n’aurais pas opté directement pour la Mannschaft »

Les Diables rencontrent l’Allemagne ce mardi en match amical. Un « bon test à haut niveau », selon le nouveau sélectionneur.

Les Diables Rouges vont conclure le premier diptyque de l’ère Domenico Tedesco par un amical à Cologne contre l’Allemagne mardi soir à 20h45. Après des débuts réussis vendredi passé en Suède (0-3), la Belgique doit confirmer contre un adversaire d’un haut niveau, en déplacement qui plus est. « C’est vrai que nous avons commencé sur une notre positive et nous pensons que c’est un bon test. Nous voulons plus qu’une simple victoire en Suède », a confié Tedesco ce lundi soir en conférence de presse.

Lire aussi | Domenico Tedesco et l’héritage du Mondial

Roberto Martinez, le précédent sélectionneur, n’était pas un grand fan des amicaux et certainement pas contre des adversaires réputés. Avec le duel contre la ‘Mannschaft’, la situation change.

« Si j’avais pu choisir, je n’aurais probablement pas choisi directement un amical contre l’Allemagne », a confié Tedesco. « Je suis Allemand, ma famille et mes amis sont ici et je suis parti il n’y a pas si longtemps de Leipzig. D’un autre côté, c’est un bon test pour nous. Il peut être utile de jouer contre les nations du top. Chaque joueur veut disputer de telles rencontres. C’est ce que j’ai compris en discutant avec mes joueurs. Ils m’ont immédiatement demandé s’ils pouvaient rester contre l’Allemagne. Nous prendrons les décisions mardi matin, en concertation avec le staff médical. La récupération était bonne et ils ont l’air frais. Mais la possibilité de changements existe. Je peux aussi faire six remplacements durant le match, donc nous pourrons voir dix-sept joueurs. Nous verrons ainsi de nouveaux visages. Chaque adaptation que tu fais, tu le fais pour gagner, même pour un amical. Gagner est la seule chose qui compte dans le football. »

« Rom mérite d’être heureux »

L’Allemagne, qui reste sur la déception du Mondial au Qatar, sera privée de plusieurs cadres. « C’est vrai, mais cela reste un test de haut niveau », a prévenu Tedesco. « Havertz n’est pas là, mais Gnabry jouera, donc cela ne changera pas grand-chose. L’Allemagne a tellement de bons joueurs. Au Qatar, ils ont été vite éliminés, mais tu dois aussi voir combien d’occasions ils ont eues. Il n’y a aucun pays du Mondial qui a eu plus ‘d’expected goals’ que l’Allemagne. Ils ne sont que 14e au classement FIFA? Il faut m’expliquer comment on calcule cela. »

Après un an et demi, Romelu Lukaku a retrouvé le chemin des filets en équipe nationale, inscrivant un triplé en Suède. « Rom était très heureux et fier, et c’est normal après une telle prestation. Même avant le match, il s’était bien entraîné et avait une très bonne sensation. Il est dans une bonne forme, mais pour un attaquant, les buts sont toujours importants. En ce qui me concerne, je veux qu’il soit heureux et qu’il joue. Il a les qualités pour jouer partout, même à l’Inter. Il mérite d’être heureux. »

Un match spécial pour Casteels

Thibaut Courtois ayant quitté le groupe des Diables Rouges à cause d’une légère blessure aux adducteurs, c’est Koen Casteels qui sera titulaire entre les perches. Troisième gardien lors du dernier Mondial au Qatar, Casteels est passé N.2 dans la hiérarchie après la retraite internationale de Simon Mignolet. Contre l’Allemagne, le Malinois va fêter sa 5e cap en équipe nationale.

Le duel contre le Mannschaft sera donc spécial à plus d’un titre pour Casteels qui évolue en Allemagne depuis 2011, année où il a quitté Genk pour Hoffenheim avant de rejoindre Wolfsburg en 2015. « En Allemagne, je ne dois même plus me montrer », a déclaré Casteels en conférence de presse. « C’est devenu ma deuxième maison au bout de 12 ans. Je pense que je suis plus connu ici qu’en Belgique. C’est agréable de jouer ici en Allemagne. Je connais les stades et de nombreux joueurs adverses. C’est une équipe avec beaucoup de qualités. Ils jouent très bien ensemble et savent ce que l’entraîneur leur demande. »

Le gardien de Wolfsburg découvre aussi une autre tactique avec Domenico Tedesco. « Il nous demande de presser haut quand c’est possible. L’équipe adverse peut donc jouer de longs ballons dans le dos de la défense et il faut l’anticiper en tant que gardien. Nous aurons besoin de temps. »