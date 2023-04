Still et Kompany, deux coaches belges qui montent à l’étranger

Dans sa rubrique « Piqué au Vif », l’émission Complètement Foot revient sur l’ascension de Will Still et Vincent Kompany, en France et en Angleterre.

Chaque dimanche, notre journaliste Guillaume Gautier intervient sur les ondes de Vivacité dans le cadre de l’émission « Complètement Foot ». Cette semaine, ce sont les cas de Will Still (Reims) et Vincent Kompany (Burnley) qui sont abordés dans sa rubrique « Piqué au Vif », afin d’évoquer le succès de ces deux entraîneurs belges à l’étranger.

Depuis son arrivée à la tête du Stade de Reims, Will Still n’a connu qu’une seule défaite en championnat, face à l’Olympique de Marseille. Une statistique d’autant plus remarquable que le Brabançon a commencé la saison dans le costume d’entraîneur-adjoint avant de prendre la place d’Oscar Garcia, coach principal des Rémois en début d’exercice. Proche de ses joueurs, l’ancien adjoint du Standard ou du Beerschot aime toujours enfiler les chaussures de football dès que l’occasion se présente, pour jouer avec ses amis. Un homme de terrain qui a toujours rêvé de vivre le football au quotidien, même s’il avait fallu « laver les chasubles ou remplir les gourdes », selon ses propres dires.

LIRE AUSSI | Qui est vraiment Will Still ?

Quant à Vincent Kompany, dont les méthodes seront décryptées dans Le Vif de ce jeudi 6 avril, il impressionne toute l’Angleterre depuis son arrivée à la tête de Burnley. Ses Clarets survolent le Championship, la deuxième division anglaise, avec onze points d’avance sur leur plus proche poursuivant. Les pensionnaires de Turf Moor n’ont perdu que deux fois lors des 25 dernières rencontres disputées, face à Manchester United en Coupe de la Ligue et contre Manchester City en FA Cup. La montée vers l’eldorado de la Premier League semble déjà leur tendre les bras. Tout ça grâce, en grande partie, aux méthodes pointilleuses d’un coach perfectionniste et méticuleux.

Découvrez l’intégralité de la rubrique « Piqué au Vif » en vidéo :