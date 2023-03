Simon Mignolet va faire ses adieux aux Diables Rouges

Simon Mignolet va mettre un terme à sa carrière internationale, rapporte samedi Het Laatste Nieuws, qui précise que le gardien de but du FC Bruges va prochainement annoncer officiellement ses adieux aux Diables Rouges.

Mignolet, 35 ans, deviendra ainsi le troisième Diable Rouge à mettre un terme à sa carrière internationale depuis le Mondial au Qatar après Eden Hazard et Toby Alderweireld. Le récent Soulier d’Or totalise 35 caps en 129 sélections en équipe nationale.

Il a été appelé pour la première fois chez les Diables en mars 2011 pour le match en Autriche (0-2). Un temps titulaire, il a été barré par Thibaut Courtois, dont il a été la doublure lors de trois Coupes du monde (2014, 2018 et 2022) et deux Euro (2016 et 2020).