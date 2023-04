Qui peut faire revivre le football wallon ?

Dans sa rubrique « Piqué au Vif », l’émission Complètement Foot revient sur les projets ambitieux du football wallon dans les divisions inférieures.

Chaque dimanche, notre journaliste Guillaume Gautier intervient sur les ondes de Vivacité dans le cadre de l’émission « Complètement Foot ». Cette semaine, le plateau évoque le football wallon et ses projets les plus ambitieux dans les divisions inférieures. Un sujet auquel un long article sera consacré dans Le Vif de ce jeudi 20 avril.

Alors que Seraing prend la direction de la Challenger Pro League et pourrait y être suivi par Eupen, l’antichambre de l’élite belge est en passe de perdre Virton, unique représentant de la province du Luxembourg au niveau national. Une dégringolade régionale qui accentuerait des chiffres déjà peu reluisants : le football wallon ne représente que 12 des 50 clubs de nationale (JPL, CPL et N1), et même seulement 6 des 30 meilleures équipes du Royaume si on se concentre sur les deux premières divisions.

En Nationale 1, quatre équipes du sud du pays sont néanmoins en lutte pour les deux derniers tickets vers la Challenger Pro League (le premier ne pouvant plus échapper à Patro Eisden Maasmechelen, leader du championnat) : le RFC Liège, les Francs Borains, la RAAL et l’Olympic. Des projets ambitieux, comme ceux de Rochefort, Mons ou Namur un ou deux échelons plus bas.

Reste la question des infrastructures, souvent déficientes pour les clubs les plus enclins sportivement à viser vers le haut. En D2 ACFF, au plus haut niveau régional, les leaders de Warnant ou leurs challengers de Meux n’ont ainsi pas demandé la licence pour accéder à la Nationale 1, porte d’entrée un peu trop onéreuse et contraignante vers le professionnalisme. Notamment parce que leurs infrastructures nécessitent des travaux d’aménagement plus ou moins importants. Les obstacles ne sont pas que sportifs sur les chemins de gloire du football wallon.

