Quand Axel Witsel investit plus d’un demi-million d’euros dans KFC

Les multinationales de la malbouffe adorent s’offrir l’image saine et sportive des stars du ballon rond. Lionel Messi a accepté de faire l’apologie des chips Lay’s (PepsiCo). Kevin De Bruyne celle de la Fondation McDonald’s. Axel Witsel, lui, va plus loin: il a carrément investi dans l’enseigne de fast-food KFC (Kentucky Fried Chicken).

En août 2022, l’ex-Diable Rouge a injecté plus d’un demi-million d’euros dans Projestec (rachat de 225 actions et injection de 433 000 euros de capital). Cette SA détient la franchise KFC pour la Belgique et le Luxembourg et a déjà ouvert plusieurs restaurants en Wallonie (Namur, Liège, La Louvière…).

Devant le notaire, Axel Witsel était représenté par son ami et agent immobilier Michaël Markowicz en vertu d’une procuration signée par la notaire Catherine Jadin, l’épouse de Bruno Venanzi, ex-patron du Standard (les trois hommes ont fondé l’Immobilière Standard de Liège en 2020). Projestec n’a pas publié ses comptes 2022 et est donc en infraction.