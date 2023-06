Pro League: les armes secrètes de la course au titre

Pour soulever le trophée de la Pro League, l’Union, l’Antwerp et Genk peuvent compter sur trois atouts discrets.

À nonante minutes de son verdict, la Pro League est toujours indécise. Trois clubs rêvent encore du titre, et peuvent pour cela compter sur des atouts parfois inattendus. En tout cas, trop peu médiatisés. Si les Toby Alderweireld, Teddy Teuma ou Mike Trésor occupent le haut de l’affiche, épaulés par des lieutenants comme Vincent Janssen, Victor Boniface ou Joseph Paintsil, d’autres font bien moins parler d’eux sans pour autant être moins importants de le parcours de leur équipe.

À l’Antwerp, Jurgen Ekkelenkamp n’est pas le plus populaire des Néerlandais. Pourtant, le milieu de terrain est l’une des clés du jeu mis en place par Mark van Bommel, grâce à sa faculté à sentir les espaces et à la qualité de son jeu de passes. Découvrez-en plus à son sujet en suivant le lien ci-dessous.

Chez le dauphin saint-gillois, c’est un autre Batave qui remporte la palme de la précieuse discrétion. Bart Nieuwkoop est un second rôle de choix. Incontournable sur le flanc droit du 3-5-2 favori de Karel Geraerts, l’ancien de Feyenoord brille avant tout par son jeu sans ballon. Un art délicat dont il est une référence en Pro League, et qu’on vous détaille dans l’article qui suit.

Longtemps leader, devenu outsider, Genk peut compter sur son dernier rempart pour le maintenir dans la course au titre. Maarten Vandevoordt stoppe autant les critiques que les ballons cette saison, et affiche les meilleures statistiques de Pro League chez les gardiens. Une métamorphose racontée ci-dessous.

Trois armes secrètes et deux matches qui doivent décider du titre de champion de Belgique. Le dernier dimanche de Pro League opposera Genk à l’Antwerp à la Cegeka Arena. En cas de succès, les Anversois seront champions. S’ils sont battus, les Limbourgeois pourraient en profiter. Sauf si, dans le même temps, l’Union vient à bout de Bruges dans un Parc Duden prêt à s’enivrer.