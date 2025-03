Première sélection de Rudi Garcia à la tête des Diables rouges: le retour attendu de Thibaut Courtois, la première du grand talent Jorthy Mokio

Rudi Garcia a convoqué quelques nouvelles têtes comme le gardien Senne Lammens, Nicolas Raskin ou le capitaine de Genk Bryan Heynen. Les expérimentés brugeois Brandon Mechele et Hans Vanaken font aussi leurs retours, tout comme Alexis Saelemaekers, souvent en verve du côté de l’AS Roma.

Rudi Garcia a sélectionné Thibaut Courtois en vue du premier rassemblement qu’il dirigera en tant qu’entraîneur des Diables Rouges. Le Français a également appelé Jorthy Mokio, Nicolas Raskin et Bryan Heynen pour les deux matchs de barrage de Ligue des Nations contre l’Ukraine, avec l’aller jeudi prochain à Murcie (Espagne), et le retour le dimanche 23 mars à Genk.

Le retour de Thibaut Courtois était attendu et a été confirmé par Rudi Garcia, vendredi au centre national du football de Tubize. Le nouveau sélectionneur a choisi 26 joueurs, tenant compte de deux suspensions pour le match aller.

Pas d’Amadou Onana, Axel Witsel, Christian Benteke ou Dries Mertens

Quatre gardiens de but, dont Senne Lammens (Antwerp) font partie du groupe. Au milieu de terrain, le technicien français a nommé Jorthy Mokio, le joueur de l’Ajax tout juste âgé de 17 ans. Il a également fait appel à Nicolas Raskin (Rangers) ainsi qu’au capitaine de Genk Bryan Heynen. Aucun de ces joueurs ne compte la moindre cap avec les Diables Rouges. Amadou Onana, qui « n’a pas joué depuis longtemps », n’a pas été sélectionné car « il n’est pas prêt pour l’instant. » Les cadors tels que Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne font bien partie de la liste. Axel Witsel n’a pas été sélectionné, pas plus que Christian Benteke ou Dries Mertens, mais leurs noms ont été considérés par le sélectionneur, comme il l’a expliqué en conférence de presse.

Garcia sur le retour de Courtois: « On mettra les choses à plat et on partira de l’avant »

« Je n’ai pas encore vu les joueurs, je ne les verrai que lundi » a exposé le Français. « Bien évidemment avec Thibaut, il y aura cette chose-là à évoquer. On va en parler une fois et après on y reviendra plus. C’est une nouvelle aventure, une page blanche. Si on s’occupe de ce qu’il s’est passé il y a trois ans, on ne va pas s’en sortir ».

« Vous aurez l’occasion de parler avec Thibaut Courtois », a également répondu Garcia, interrogé à propos d’éventuelles excuses du gardien. « On mettra les choses à plat et on partira de l’avant ». Le retour en sélection de Courtois a provoqué la retraite internationale de Koen Casteels, qui avait défendu les buts belges à l’Euro en Allemagne et avait remis en question l’attitude de la fédération vis-à-vis du retour de Courtois. « Je ne peux parler que des joueurs qui sont sélectionnables. Ce n’est plus le cas pour Koen. Il a décidé d’arrêter. Je suis d’accord avec la réaction de Vincent Mannaert », a réagi Garcia.

Le gardien du Real Madrid, brouillé avec Domenico Tedesco, n’a plus défendu la cage des Diables depuis le 17 juin 2023 face à l’Autriche. Il devrait fêter sa 103e sélection contre l’Ukraine.