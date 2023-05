Pascale Van Damme nommée première femme présidente de l’Union belge de football

Après la démission de Paul Van den Bulck de son poste de président, le Conseil d’administration de l’Union belge de football (URBSFA) a nommé Pascale Van Damme première femme présidente.

Pascale Van Damme, 54 ans, avait rejoint l’Union belge en juin 2021 en tant que membre indépendant du Conseil d’administration. Vice-présidente Europe-Moyen Orient-Afrique VMware chez Dell Technologies et présidente Digital Industries chez Agoria, elle a été élue à l’unanimité pour succéder à Paul Van den Bulck.

Membre indépendant lui aussi, Paul Van den Bulck, 58 ans, avait remis sa démission au CA vendredi dernier. Le désormais ex-président était sous le feu des critiques après une lettre envoyée par le Comité de direction de l’URBSFA au Conseil d’administration, lui reprochant d’être trop présent dans sa gestion et dénonçant une relation difficile.

« Par ce redémarrage rapide, le conseil d’administration souhaite garantir la continuité et rétablir le calme. Pascale Van Damme souhaite remplir son rôle de présidente de manière constructive, honorable et collaborative, en étroite collaboration avec les membres du conseil d’administration et du comité de direction. ​Le conseil d’administration remercie Paul pour son engagement au cours des dernières années et lui souhaite beaucoup de succès dans l’exercice de ses autres activités professionnelles », peut-on lire dans le communiqué.

Pascale Van Damme devient la première femme présidente de l’Union belge de football en 128 ans d’existence. « Je suis très confiante du fait que l’intégralité du conseil d’administration et le comité de direction veuillent tourner la page ensemble et continuer à construire l’avenir de l’URSBFA en unissant leurs forces. Je lance un appel au conseil d’administration, au comité de direction, à la Pro League, à Voetbal Vlaanderen et à l’Association des Clubs Francophones de Football pour qu’ils se joignent à moi afin d’écrire un avenir radieux pour les Diables Rouges, les Red Flames et les centaines de milliers d’autres footballeurs, de supporters et de membres que nous représentons », a déclaré Van Damme, citée dans le communiqué.

La nouvelle présidente aura de nombreux dossiers à gérer dont « le développement d’un arbitrage qualitatif, la supervision d’un audit sur l’optimisation des processus internes et la procédure de sélection d’un CEO ». Van Damme voudra également « contribuer au développement du football féminin et à l’organisation de la Coupe du Monde de football féminin en Belgique en 2027 » et « souhaite également utiliser son expertise professionnelle pour soutenir l’URBSFA dans la poursuite de sa digitalisation dans les années à venir et veut affirmer le rôle social de celle-ci ».

« Nous voulons souligner notre engagement auprès du conseil d’administration et continuer à construire ensemble l’avenir de l’URBSFA. Le choix de Pascale Van Damme comme première femme présidente est un nouveau jalon dans l’histoire de l’URBSFA. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions et me réjouis de notre collaboration », a ajouté Manu Leroy, CEO intérimaire de l’URBSFA.