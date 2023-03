Mbaye Leye remercié à Zulte Waregem

Arrivé en mai de l’an dernier, Mbaye Leye a été démis de ses fonctions d’entraîneur de Zulte Waregem, a annoncé mercredi le club flandrien, avant-dernier en championnat où il n’a plus gagné depuis le 18 janvier à Anderlecht (2-3).

Frederik D’Hollander, soutenu par Davy De fauw, prend la relève pour les cinq derniers matches de la phase classique. Les dirigeants flandriens espèrent un électro-choc: « le maintien encore possible ».

« La persévérance et la détermination font partie de l’ADN de Zulte Waregem. Le fait que Leye soit finalement remplacé démontre que le club veut saisir toutes les chances pour prolonger son séjour en 1A », ont expliqué les dirigeants flandriens dans leu communiqué. « Lors du mercato d’hiver, l’équipe a reçu des renforts de qualité avec Ruud Vormer, Karol Fila et Christian Brüls. Le comité a pris plusieurs initiatives destinées à donner confiance au groupe et à l’aiguiser ensuite. Les joueurs et le club ont soutenu jusqu’au dernier moment leur entraîneur, qui s’est à nouveau montré comme un véritable homme de club ces derniers mois. Essevee remercie Mbaye Leye et l’adjoint Patrick Asselman pour leurs énormes efforts déployés jours et nuits. Mais les résultats escomptés ne sont pas arrivés« .

L’ancien entraîneur du Standard avait à son arrivée signé un contrat pour une durée indéterminée, mais Zulte Waregem navigue à l’avant-dernière place en Pro League avec 23 points en 29 journées, à un point d’Ostende, dernier relégable et à quatre unités de Courtrai, le premier à être hors de la zone rouge. Seul Seraing (19 pts) fait moins bien. Seule éclaircie, Zulte Waregem avait atteint les demi-finales de la Coupe de Belgique battu par Malines en deux manches.

Mbaye Leye, 40 ans, avait été remercié au Standard en octobre 2021 pour sa première expérience en tant qu’entraîneur principal. À Zulte Waregem, le Sénégalais retrouvait un club qui l’avait fait connaître en tant que joueur en Belgique. Après un premier passage entre 2007 et 2009, il était revenu au Essevee de 2012 à 2014 après une saison à La Gantoise et deux saisons au Standard.

Sur le banc flandrien, Leye avait succédé à un duo composé de Timmy Simons et Davy De fauw, déjà, qui avait repris l’équipe six mois plus tôt après le limogeage de l’emblématique Francky Dury. Zulte Waregem se déplace au Standard samedi.

C’est déjà le 12e changement d’entraîneur en championnat cette saison avec Karim Belhocine et Adnan Custovic (Courtrai), Dominik Thalhammer (Cercle de Bruges), Danny Buijs (Malines), Edward Still (Charleroi), Bernd Storck (Eupen), Felice Mazzu (Anderlecht), José Jeunechamps (Seraing), Yves Vanderhaeghe (Ostende), Carl Hoefkens et Scott Parker (Club de Bruges).