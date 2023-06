L’Antwerp est sacré champion de Belgique au terme d’un scénario de folie

Fin du suspense: c’est l’Antwerp qui a été sacré champion de Belgique dimanche à l’issue de la 6e et dernière journée des Champions Playoffs. Le Great OId a partagé l’enjeu 2-2 à Genk alors que dans le même temps, l’Union Saint-Gilloise s’est inclinée 1-3 face au FC Bruges.

L’Antwerp est sacré champion avec 47 points, devant Genk (46), l’Union Saint-Gilloise (46) et le FC Bruges (36). Genk est devant l’Union grâce à sa 1e place au terme de la saison régulière. Pour la première fois depuis la saison 1998-1999, trois équipes pouvaient prétendre aux lauriers nationaux avant l’ultime journée: l’Antwerp, 1er avec 46 points avant le coup d’envoi, l’Union, 2e avec 46 points, et Genk, 3e avec 45 points. Alors que l’Antwerp avait son sort entre ses mains, l’Union et Genk devaient pour leur part s’imposer et espérer un faux-pas anversois.

Le premier but de la soirée tombait en fin de première période à la Cegeka Arena de Genk. Bilal El Khannouss centrait pour Tolu Arokodare qui, oublié par la défense anversoise, trompait Jean Butez dans les arrêts de jeu de la première période pour porter Genk aux commandes (1-0).

Le club limbourgeois était alors virtuellement champion, mais pour quelques minutes seulement. En début de deuxième mi-temps, c’est l’Union qui se retrouvait en tête après que Simon Adingra a ouvert le score au Parc Duden (46e).

L’Antwerp se relance

Troisième à ce moment de la rencontre et obligé de marquer deux buts, l’Antwerp se relançait grâce au but de Gyrano Kerk à la 58e minute. L’Union restait alors virtuellement en tête avec 49 points mais le Great Old revenait au 2e rang à 2 unités, Genk étant à ce moment 3e (46).

Nouveau rebondissement à la 75e minute: Bryan Heynen fit trembler les filets anversois et Genk reprenait l’avantage (2-1). Le Racing se retrouvait alors 2e à une longueur de l’Union, toujours virtuellement championne, l’Anwterp retombant au 3e rang à 3 points des Bruxellois. Des Bruxellois qui se faisaient surprendre par Bruges, qui égalisait par Shion Homma à la 89e minute. Les lauriers basculaient alors du côté de Genk (48), devant l’Union (47) et l’Antwerp (46), rendant les toutes dernières minutes de la saison palpitantes.

Les espoirs saint-gillois s’envolèrent définitivement lorsque Noa Lang fit 1-2 pour les Gazelles (90e+3).

Le titre va au Great Old

A quatre minutes du coup de sifflet final, Genk était alors toujours champion virtuel avec 48 points, mais un but de l’Antwerp (46) pouvait offrir le titre au Matricule 1, tandis que la RUSG (46) était hors-course. Un but anversois qui tombait peu après des pieds de Toby Alderweireld (90e+4). Comme un symbole, l’ancien Diable Rouge, revenu dans sa ville d’Anvers en 2022, offrait le titre au Great Old, sacré pour la première fois depuis 1957 au terme d’un scénario fou, alors que Bruges plantait un 3e but par Cisse Sandra (90e+10).

C’est le 5e titre de l’Antwerp, après ceux conquis en 1929, 1931, 1944 et 1957. Le Matricule 1 réalise en outre réalise le 8e doublé de l’histoire du football belge, le premier depuis le FC Bruges en 1996, après avoir remporté la Coupe de Belgique le 30 avril dernier.

Avec cinq titres, l’Antwerp rejoint le Daring et le FC Liège au classement des clubs les plus titres du royaume. Anderlecht, dont le dernier sacre date de 2017, est le club le plus titré avec 34 titres, devant le FC Bruges (18), l’Union (11) et le Standard (10). Le Beerschot suit avec sept titres.

Ce sacre offre à l’Antwerp un billet pour les barrages de la Ligue des Champions, dont le tirage au sort est prévu le 7 août.